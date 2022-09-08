Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi

Buckingham Sarayı, 96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth'in doktor gözetimi altına alındığını açıkladı. Sağlığından endişe duyulan ve tıbbi gözetim altında tutulan Kraliçe için "Rahatı yerinde ve Balmoral'da kalıyor" ifadeleri kullanıldı.

4 ÇOCUĞU DA YANINA GİTTİ

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan ayrıntılı değerlendirmenin ardından, Kraliçe'nin doktorları majestelerinin sağlığı konusunda endişeli ve tıbbi gözetim altında kalmasını tavsiye etti. Kraliçe rahat ve Balmoral'da kalıyor." ifadeleri kullanıldı. Kraliçe'nin sağlık durumuyla ilgili ailesinin bilgilendirildiği kaydedilirken 4 çocuğunun da yanında olduğu bildirildi.

VEFAT ETMESİ DURUMUNDA NE OLACAK?

Kraliçe'nin vefat etmesi durumunda ise uygulanacak tüm prosedürler yıllar öncesinden belirlenmiş durumda. Hatta 2018 yılında Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in yaşamını yitirmesi durumunda yapılacak cenaze töreninin provası yapılmıştı. Cenaze töreni provalarına üst düzey bakanlar da katılmıştı.

10 GÜN YAS İLAN EDİLECEK

İngiliz Daily Mail gazetesi'nin haberlerine göre, 92 yaşındaki Kraliçe'nin yaşamını yitirdiği resmi olarak açıklandıktan bir gün sonra "London Bridge" adı verilen plan uygulanacak. Bu plan çerçevesindeki tüm hazırlıklar önceki gün bazı üst düzey bakanların da katılımıyla gizlice tatbik edildi. Haberde politikacıların ilk kez kamu personelleri ile birlikte aynı odada plan üzerinde görüştükleri ifade edilirken, Kraliçe'nin ölümünün ardından 10 gün yas ilan edileceği ifade edildi.

RAHATSIZLIĞI SONRASINDA HAZIRLANMIŞTI

"London Bridge Planı", Kraliçe'nin St Paul's Katedrali'nde katıldığı bir tören sırasında rahatsızlanmasının hemen ardından hazırlandı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin rahatsızlığı ciddi olmadığı ve bu nedenle de doktor çağrılmadığı ifade edildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC de, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölmesi durumunda yapacağı yayının provalarına önceden başlamıştı.

ULUSAL MARŞ YAYINLANACAK

BBC Gazetecilik Akademisi'nde yürütülen hazırlıklarda, çalışanlara Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreninde spikerlerin giyeceği kıyafetlerden verecekleri bilgilere ve kanalın yayın akışının nasıl olacağına kadar her türlü detay öğretildiği ifade edildi. BBC'nin deneyimli sunucularından Huw Edwards ve Nicholas Witchell'in Kraliçe'nin ölümünü sundukları varsayımsal videolar, çalışanlara izletildi. BBC, Kraliçe'nin ölüm ilanından sonra ulusal marşı yayınlayacak, akabinde tüm kanallarının arka fonuna Kraliçe'nin fotoğrafını koyacak.

CENAZE TÖRENİ 12 GÜN SONRA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Koyu renk takım elbise kuralına uygun olarak erkek sunucular, takımlarının içine beyaz gömlek giyerek siyah kravat takacak. İlandan 12 gün sonra gerçekleştirilen cenaze törenine kadar ise yayın akışını kesin olarak değiştirecek ve eğlence programlarını kaldıracak.

Ülke genelinde tüm radyo ve televizyon kanallarının da Kraliçe'nin ölünün ardından nasıl bir yayın politikası izleyeceğinin netleştirildiği ifade edildi. Kraliçe'nin öldüğünün resmi olarak açıklanmasının ardından çalınacak olan duygusal parçaların listesinin dehazırlandığı ifade edildi.