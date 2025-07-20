Endonezya'da Sulawesi Adası açıklarında seyreden "KM Barcelona VA" adlı feribot, Talaud Adaları'ndan Manado'ya giderken yerel saatle 13.30 sıralarında alev aldı. Alevler, 280'den fazla yolcuyu taşıyan feribotu kısa sürede sardı
Feribottan yoğun siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Dakikalar içinde feribot alev alev yandı. Yolculardan biri alevlerden 10-15 metre uzaklıkta yüzerken çektiği görüntüler dehşet anlarını gözler önüne serdi.
Görüntülerde, yolculardan çoğunun can yeleği olduğu ancak bazılarının korunaksız olduğu dikkat çekti. Ayrıca yolcuların yardım çığlıkları içinde kendilerini denize attığı anlar da görüntülerde yer aldı.
Son Dakika › Dünya › Endonezya'da feribot alev alev yandı! İnsanlar yardım çığlıklarıyla suya atladı - Son Dakika
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