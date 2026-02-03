Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu - Son Dakika
Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu

Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu
03.02.2026 15:27
Dünyanın konuştuğu Epstein dosyalarında adı geçen Rixos Otelleri'nin sahibi Fettah Tamince konuştu. Epstein'in özel masözü ve asistanları için Rixos'ta "eğitim" adı altındaki konaklama organizasyonu Tamince'ye soruldu. Dubaili iş insanı Sultan bin Süleyman tarafından ayarlanan eğitim programıyla ilgili Tamince, "Sultan bin Süleyman benim arkadaşım, bir şey rica etti, biz de bunu uyguladık" dedi.

Epstein belgeleri tüm dünyayı sarsmaya devam ediyor. Birçok devlet yöneticisinin yanı sıra ünlü iş insanları ve sanatçıların da isimlerinin geçtiği belgelerde, pedofili başta olmak üzere çok sayıda gayri ahlaki eylem ve bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin yer aldığı ifade ediliyor. Söz konusu Epstein belgelerinde dikkat çeken bir Antalya detayı da yer aldı.

TAMİNCE'NİN OTELİNDE KALDI

Buna göre, eylemlerin baş sorumlusu Jeffrey Epstein'in, Fettah Tamince'nin sahibi olduğu Rixos Otelleri'nde kaldığı tespit edildi. İddialara göre Epstein, özel masözü ve asistanları için Rixos'ta "eğitim" adı altında konaklama organize etti.

EPSTEİN'DEN ÖZEL TEŞEKKÜR: BENİM HAYATIMI DEĞİŞTİRDİ

7 Haziran 2017 tarihli bir e-postada, Rixos yetkilisi Sebla Soydan'ın Jeffrey Epstein'e yazdığı görülüyor. Yazışmalarda Epstein'in, "Sebla, sana ve Fettah'a teşekkürler. Bu onların ve benim hayatımı değiştirdi. Sana minnettarım" ifadelerine yer verdiği belirtiliyor.

Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu

FETTAH TAMİNCE KONUŞTU

Bu iddialar hem dünya hem de Türkiye gündemini meşgul ederken, gündemdeki isim Fettah Tamince, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında konuk olan gazeteci Kenan Taş'a konuştu. Kenan Taş, Fettah Tamince'yle görüşmesini şu sözlerle anlattı;

"Ben daha önce kendisiyle görüşmemiştim. Bu iddialardan sonra kendisine mesaj attım. Bu iddialar hakkında ne düşündüğünü sordum. Bana mesaj attı. Uçakta olduğunu ve akşam döneceğini söyledi. İndikten sonra ilk beni aradığını söyledi.

"SULTAN BİN SÜLEYMAN'IN NE KADAR ÖNEMLİ BİRİ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUN?"

'Siz bana ne sormak istiyorsunuz?' diye sordu. Ben de 'Epstein dosyalarındaki sizin adınızın geçtiği yerleri sormak istiyorum' dedim. 'Tam olarak neyi sormak istiyorsun?' dedi. Sultan bin Süleyman'ın size gönderdiği mail var dedim. 'Sen onun kim olduğunu biliyor musun?' dedi bana. Ben evet biliyorum dedim. 'Ne kadar önemli biri olduğunu biliyor musun?' dedi. Evet Fettah Bey biliyorum dedim.

"BENİM ARKADAŞIM, RİCA ETTİ BİR DE UYGULADIK"

Burada bir parantez açalım. Sultan bin Süleyman Dubaili bir iş adamı. Dünya konteyner ticaretinin yüzde 10'una sahip. Mal varlığı 20 milyar dolar rakamlarından olan bir isim. Dünyanın en büyük iş insanlarından biri. 'O benim arkadaşım, bir şey rica etti, biz de bunu uyguladık' dedi. Durumun bundan ibaret olduğunu söyledi.

"EPSTEİN'LE HİÇ BİR ARAYA GELMEDİM"

Peki siz 'Epstein' ile herhangi bir görüşme, mailleşme trafiğinde bulundunuz mu? dedim. Bakın Kenan Bey ben bu adamla hiç bir araya gelmedim. Hiçbir şekilde bir bağlantım, bir kontağım yoktur. O sebeple bunlarla hiçbir ilgimiz yoktur dedi. Süreç, sadece bizim yakın bir dostumuzun, benim önem verdiğim bir insanın bizden rica etmesiyle başlayan bir süreçtir dedi.

MAİL'DEKİ "SELAM" DA SORULDU

Sultan'la bir ortaklığı olup olmadığını sordum. Ortaklığının olmadığını söyledi. Ama saygı duyduğunu, önemli bir iş insanı olduğunu belirtti. 'Yardımcınız Epstein'e gönderdiği mailde sizin de selamını iletiyor. Bunu siz mi söylediniz diye sordum. Kendisinin göndermediğini, yardımcısının her gün onlarca kişiyle görüştüğünü birinin selamını kendi adına alıp vermenin normal olduğunu söyledi.

"ÜZGÜN OLDUĞUMU BELİRTMEK İSTERİM"

Telefon görüşmesine gergin başladık, gergin devam ettik ama sonunda biraz daha sakinleşti. 'Benim bugüne kadar yaptıklarım ortadadır. Türkiye'de turizm açısından çalışan bir insanım. Dünyaya bir ürün üretiyoruz. Bu insanların bizi hemen bu kadar kirletmesi, sosyal medyada harcaması ne kadar doğru? Çok da üzücü. Üzgün olduğumu belirtmek isterim' dedi.

Fettah Tamince, Eğitim, Rixos, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Epstein belgelerinde ismi geçen Fettah Tamince konuştu - Son Dakika
