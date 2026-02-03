Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok - Son Dakika
Epstein dosyasına giren skandal fotoğraf: Cömertliğinizin sınırı yok

03.02.2026 06:46
Jeffrey Epstein davasında kamuoyuna açılan 3 milyon sayfalık yeni arşiv, sarsıcı bir dijital yazışmayı gün yüzüne çıkardı. Kimliği henüz "resmen" doğrulanmayan ancak Epstein ile yakın bağları olduğu anlaşılan bir kadının, banka hesabına yatan yüklü miktardaki paradan hemen sonra Epstein'e bebeğinin fotoğrafını göndererek teşekkür ettiği ortaya çıktı.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından Şubat 2026 başında paylaşılan son veri setinde, Epstein'ın kişisel e-posta ve mesajlaşma kayıtları mercek altına alındı. Dosyalar arasındaki 2012 tarihli bir yazışma, "bağış" ve "şükran" arasındaki ince çizgiyi sorgulatan bir detayı barındırıyor.

KADININ TEPKİSİ SKANDAL

Belgelere göre, Epstein'ın offshore hesaplarından birinden, adı "sansürlenmiş" (redacted) olan bir kadının banka hesabına tek seferde "inanılmaz" (milyon dolarlık olduğu tahmin edilen) bir transfer yapıldı. Transferin onaylanmasından kısa bir süre sonra kadının Epstein'e şu mesajı gönderdiği görüldü: "Bankadaki rakamı gördüm, gerçekten şoke oldum. Cömertliğinizin sınırı yok... Sana bu küçük hediyeyi gönderiyorum."

Bu mesajın hemen ekinde ise kadının kucağındaki yeni doğmuş bir bebeğin fotoğrafı yer alıyor.

UZMANLAR NE DİYOR?

Dış basındaki analizlerde (özellikle Guardian ve New York Post), bu yazışmanın iki farklı şekilde yorumlanabileceği üzerinde duruluyor:

Gelecek Nesil Operasyonu: Bazı iddialar, Epstein'ın "insan ırkını kendi genleriyle geliştirme" (eugenics) takıntısına atıfta bulunarak, bu bebeğin Epstein'ın biyolojik çocuğu olabileceğini ve paranın bir tür "bakım/sus payı" olduğunu öne sürüyor.

Sadakat Ödülü: Diğer bir ihtimal ise, kadının Epstein'ın karanlık operasyonlarında önemli bir rol oynadığı ve bu cömertliğin bir "sadakat ödülü" olduğu yönünde. Bebeğin fotoğrafı ise aralarındaki "ailevi" yakınlığı simgeliyor olabilir.

GİZEMLİ KADIN KİM?

Dosyada kadının ismi sansürlenmiş olsa da, siber dedektifler ve gazeteciler bu ismin Epstein'ın "küçük kara defterinde" yer alan ve geçmişte modellik yapmış, daha sonra ise Epstein'ın finansal ağında görev almış bir isme ait olabileceğini iddia ediyor. Adalet Bakanlığı yetkilileri, sansürlerin "özel hayatın gizliliği ve devam eden soruşturmalar" nedeniyle yapıldığını belirtiyor.

DOSYALARDAKİ DİĞER "BEBEK" DETAYLARI

Bu olay, Epstein dosyalarında çocuklarla veya bebeklerle ilgili ilk tuhaflık değil. 2025 sonu yayımlanan belgelerde de, Epstein'ın New York'taki malikanesinde bulunan ve "çocuk odası" gibi dekore edilmiş gizli bölmelere dair fotoğraflar infial yaratmıştı.

03:29
