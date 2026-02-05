Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

ABD'de pedofili ve insan ticareti suçlamalarıyla yargılanırken 2019 yılında cezaevinde hayatını kaybeden Jeffrey Epstein'a ilişkin yeni resmi belgeler kamuoyuna açıldı. Belgeler, Epstein'in Belarus doğumlu Karyna Shuliak ile yıllar süren yakın ve tartışmalı bir ilişki yaşadığını ortaya koydu.

MADDİ VE MANEVİ DESTEK VERDİ

Dosyalarda Shuliak'ın, Epstein'in çevresinde Ghislaine Maxwell'den sonra en yakın isimlerden biri olduğu belirtildi. Shuliak'ın 20 yaşında ABD'ye geldiği, Epstein'in maddi ve sosyal desteğiyle Ivy League üniversitelerinden birinde eğitim aldığı ve diş hekimi olduğu bilgisi yer aldı. Belgelerde Epstein'in, Shuliak'ın eğitim sürecini yakından takip ettiği, akademik çevrelere girmesinde rol oynadığı ve kariyerine yön verdiği iddia edildi.

"EVLİLİK DÜŞÜNCESİYLE" VERİLEN YÜZÜK

Dosyalarda yer alan dikkat çekici detaylardan biri de Epstein'in Shuliak'a hediye ettiği 33 karatlık pırlanta yüzük oldu. Belgelerde, Epstein'in bu yüzüğü "evlilik düşüncesiyle" verdiğine dair kendi el yazısıyla not düştüğü bilgisine yer verildi.

ÖLÜMÜNE KADAR İLETİŞİMDE KALDI

Tanıklıklara göre Epstein'in 2019 yılında New York'ta tutuklanmasının ardından çevresindeki pek çok kişi kendisiyle bağlarını kopardı. Ancak Shuliak'ın, Epstein'in cezaevinde hayatını kaybettiği güne kadar iletişimini sürdüren son kişilerden biri olduğu öne sürüldü.

50 MİLYON DOLARLIK MİRAS PLANI

Belgelerde en çok dikkat çeken başlıklardan biri de Epstein'in hazırladığı miras planı oldu. İddialara göre Epstein, Shuliak'a 50 milyon dolar nakit para bırakmayı planladı. Bunun yanı sıra New Mexico'daki çiftliği, Paris'teki dairesi, ABD Virjin Adaları'ndaki özel adaları ve New York'taki lüks malikanesinin de Shuliak'a devredilmesini öngördü. Ancak Epstein'in ölümünün ardından mal varlığının büyük bir bölümünün, mağdurlar için oluşturulan tazminat fonuna aktarıldığı belirtildi.

CİNSELLİK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Yayımlanan belgelerde Epstein ile Shuliak arasında geçen çok sayıda mesaj ve e-posta da yer aldı. Yazışmalarda ikilinin zaman zaman gerginlik yaşadığı, Epstein'in "yeterince zaman", "yeterince ilgi" ve "yeterince cinsellik" konularında şikayetlerini dile getirdiği görüldü.