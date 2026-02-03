Epstein ilişkisi eski prensese pahalıya patladı: Yardım kuruluşu kapanıyor - Son Dakika
Dünya

Epstein ilişkisi eski prensese pahalıya patladı: Yardım kuruluşu kapanıyor

03.02.2026 22:13
Jeffrey Epstein dosyalarındaki yeni ifşaatlar, İngiliz Kraliyet ailesinin eski üyesi Sarah Ferguson'ı sarsıyor. Unvanları elinden alınan Prens Andrew'un eski eşi olan Ferguson'ın, çocuk istismarcısı Epstein'e ''Dilediğim erkek kardeş sensin'' dediği yazışmaların ortaya çıkması bardağı taşırdı. Skandalın ardından Düşes'in yardım kuruluşu kapılarını kapatma kararı aldı. Ayrıca yedi büyük hayır kurumu, Ferguson'ın Epstein bağlantıları nedeniyle Düşes ile olan tüm bağlarını kesti.

Son yayınlanan Jeffrey Epstein dosyaları, İngiliz Kraliyet ailesinin eski York Düşesi Sarah Ferguson'ı hedefe koydu. Epstein dosyaları nedeniyle prenslik unvanı alınan Andrew'un eski eşi olan Ferguson'un, Epstein ile arasındaki samimiyetin boyutlarını gözler önüne seren belgelerin ardından, Düşes'in uluslararası yardım kuruluşu "Sarah's Trust" kapılarını kapatma kararı aldı.

"DİLEDİĞİM O KARDEŞ SENSİN"

ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan yaklaşık 3 milyon sayfalık yeni arşivde, Ferguson'ın Epstein'e yönelik şok edici ifadeleri yer alıyor.

Belgelerdeki bir e-postada Ferguson'ın, çocuk istismarcısı Epstein'e "Her zaman sahip olmayı dilediğim erkek kardeş sensin" dediği ve ona "Sevgili, muhteşem ve özel arkadaşım Jeffrey" diye hitap ettiği ortaya çıktı.

Ferguson ayrıca Epstein'i bir "efsane" olarak nitelendirerek onunla gurur duyduğunu belirtmiş.

Bu samimiyet eski Düşes'e pahalıya patladı. Fergosun'un kurduğu yardım kuruluşu "Sarah's Trust" kapılarını kapatma kararı aldı.

SKANDALIN ARDINDAN "BELİRSİZ SÜRELİ" KAPANIŞ

Sarah's Trust vakfından yapılan açıklamada, mütevelli heyetinin vakfı "belirsiz bir süre için" kapatma kararı aldığı duyuruldu. Her ne kadar sözcü bu kararın birkaç aydır görüşüldüğünü iddia etse de, zamanlamanın Epstein dosyalarının patlak vermesiyle örtüşmesi dikkat çekti. Vakıf, bugüne kadar 20 ülkede eğitim ve sağlık projeleri yürüttüğünü belirterek veda etti.

"GİZLİ BEBEK VE ANDREW" İTİRAFI

Dosyalardaki en ilginç ayrıntılardan biri de Ferguson'ın Epstein'e gönderdiği 2011 tarihli bir e-posta oldu. Ferguson'ın bu mesajda, "Dük'ten (Prens Andrew) bir erkek bebeğiniz olduğunu duydum" yazarak Epstein'ın gizli bir çocuğu olabileceğine dair imada bulunduğu görüldü.

Bir başka yazışmada ise Ferguson, Epstein'e kızgınlığını dile getirerek, onun kendisiyle sadece eski eşi Prens Andrew'a ulaşmak için arkadaş olduğunu anladığını ve bu durumun onu "derinden yaraladığını" ifade ediyor.

KURUMLAR İLİŞKİSİNİ BİRER BİRER KESTİ

The Guardian'ın haberine göre, Ferguson'ın Epstein ile olan karanlık geçmişi sadece kendi vakfını değil, himaye ettiği diğer kurumları da vurdu. Aralarında Teenage Cancer Trust'ın da bulunduğu yedi büyük hayır kurumu, Ferguson'ın Epstein bağlantıları nedeniyle Düşes ile olan tüm bağlarını kestiğini ve himaye kararlarını iptal ettiğini duyurdu.

"PİŞMANIM" SAVUNMASI YETMEDİ

Ferguson'ın sözcüsü daha önce yaptığı açıklamalarda, Düşes'in Epstein ile ilişkisinden dolayı "derin pişmanlık" duyduğunu ve onu kamuoyu önünde kınamaktan hiçbir zaman vazgeçmediğini belirtmişti. Ancak son çıkan belgeler, Ferguson'ın geçmişte kendi markasını korumak için stratejik hamleler yaptığını ve Epstein ile olan dostluğunu uzun süre "özel" tuttuğunu kanıtlar nitelikte.

Kraliyet Sarayı, Dünya

