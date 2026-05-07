Epstein'in İntihar Notu Açıklandı
BBC

Epstein'in İntihar Notu Açıklandı

07.05.2026 19:45
Yargıç, Jeffrey Epstein'in ölümünden bir ay önce yazdığı intihar notunun açıklanmasına hükmetti.

Uyarı: Bu haber, bazı okuyucuların rahatsız edici bulabileceği detaylar içeriyor.

ABD'li bir yargıç, cinsel suçlardan hüküm giymiş Jeffrey Epstein'in ölümünden bir ay önce yazıldığı öne sürülen bir intihar notunun kamuoyuna açıklanmasına hükmetti.

Çarşamba günü gizliliği kaldırılan el yazısı notun bir kopyasında, aylar süren bir soruşturmada "hiçbir şey bulunamadığı" ifadesi yer alıyor ve "veda etmek için kendi zamanını seçebilmek bir ayrıcalıktır" deniliyor.

Eski hücre arkadaşı, Epstein'in Temmuz 2019'da intihar girişiminde bulunmasının ardından notu bir kitabın içinde saklanmış halde bulduğunu iddia ediyor. Epstein bir ay sonra hücresinde ölü bulunmuştu.

BBC, notun Epstein tarafından yazıldığını doğrulayamadı ve ABD'li yetkililer de konuyla ilgili yorum yapmadı.

Yetkililer, Epstein'in ölümünü intihar olarak değerlendirmişti; bu ölüm, kendisi hakkında açılan seks için insan ticareti davası görülmeden önce gerçekleşmişti.

Söz konusu not, o dönemde Epstein ile aynı hücrede tutulan ve dört cinayet suçlamasıyla yargılanmayı bekleyen eski hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione ile ilgili ceza davası kapsamında gizli tutuluyordu.

Eski bir polis olan Tartaglione, dört kişiyi öldürmekten hüküm giymişti. Epstein bir dönem Tartaglione'yi kendisine saldırmakla suçlamış, Tartaglione ise bu iddiayı reddetmişti. Tartaglione, notun varlığından ilk kez geçen yıl bir podcast'te söz etmişti.

Çarşamba günü gizliliği kaldırılan mahkeme belgesindeki notun taranmış görüntüsünde, el yazısıyla yazılmış şu ifade yer alıyor:

"Beni aylarca soruşturdular – HİÇBİR ŞEY BULAMADILAR!!!"

Notta ayrıca yıllar öncesine ait suçlamalara da değiniliyor.

"Veda etmek için kendi zamanını seçebilmek bir ayrıcalıktır" denilen notta şu ifadeler de bulunuyor:

"Ne yapmamı istiyorsun – hüngür hüngür ağlamamı mı!!" ve "EĞLENCESİ YOK – DEĞMEZ."

Yalnızca yedi satırdan oluşan notun anlamı ise belirsizliğini koruyor.

ABD Adalet Bakanlığı, BBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Bakanlık sözcüsü daha önce NBC News'e yaptığı açıklamada, notu görmediklerini belirtmişti. Sözcü ayrıca, son aylarda Epstein'le ilgili milyonlarca belgenin toplanıp kamuoyuna açıklanmasına yönelik "kapsamlı çabalarına" dikkat çekmişti.

Not, Mayıs 2021'de Tartaglione'nin eski avukatı John A Wieder tarafından mahkemeye sunulan bir mektupla birlikte dosyaya girdi.

Avukat, notu o dönemde federal yargıç Kenneth M Karas tarafından mahkemeye sunulması istenen "orijinal belge" olarak tanımladı.

New York Times gazetesi notun gizliliğinin kaldırılması için New York'un White Plains bölgesindeki mahkemeye başvurarak belgenin gizli tutulmasını gerektiren bir neden kalmadığını savundu. Gazete ayrıca yargıcın henüz karar vermediği başka belgeleri de talep etti.

Federal savcılar da notun açıklanması yönünde görüş bildirerek, belgenin gizli kalmasını gerektiren güçlü bir kamu yararı kalmadığını ve Tartaglione'nin notla ilgili kamuya açık açıklamalarının "gizliliğin sürdürülmesi gereğini ortadan kaldırdığını" ifade etti.

Yargıç Karas, Çarşamba günü verdiği kararda, söz konusu notun kamuoyuna açık olması gerektiğinin esas kabul edildiğini belirtti.

Karas, "Mahkeme, nota kamu erişiminin 'bir ölçüde hesap verebilirliği' teşvik ettiğini ve kamuoyunun 'adaletin işleyişine güven duymasını' sağladığını rahatlıkla değerlendirmektedir" diye yazdı.

Yargıç ayrıca, Tartaglione'nin notun içeriğini defalarca kamuoyu önünde tartışmasının "belgeye ilişkin avukat-müvekkil gizliliğinden feragat anlamına geldiği" ve bu nedenle belgenin gizli tutulmasının gerekçelendirilemeyeceği sonucuna varıldığını belirtti.

Epstein'in öldüğü gece cezaevindeki güvenlik zafiyetleri federal bir raporda ortaya konmuştu ve ölümünün nasıl gerçekleştiği konusunda sürekli spekülasyonlar yapılmaya devam ediyor.

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Dünya, Medya, Suç, Son Dakika

