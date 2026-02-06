Epstein\'in öldüğü gece hücre bölgesine bir mahkûmun girdiği tespit edildi

Yeni yayımlanan FBI belgelerine göre, Jeffrey Epstein'in öldüğü gece cezaevindeki hücre bölgesine bir mahkûmun girdiği tespit edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan gizemli görüntülerde, ölüm gecesi ünlü cinsel suçlunun hücresinin yakınlarında turuncu renkli bir figürün hareket ettiği açıkça görülüyor. ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan milyonlarca Epstein dosyası arasında yer alan FBI raporları, Epstein'in son saatlerine dair resmi açıklamalarla çelişen önemli detaylar içeriyor.

Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Metropolitan Correctional Center cezaevinde, sabah kahvaltısını getiren bir gardiyan tarafından hücresinde ölü bulunmuştu. Olay, resmi kayıtlara asılarak intihar olarak geçti. Ancak hücresinin dışındaki iki güvenlik kamerasının çalışmadığı belirtilmiş ve bugüne kadar kesin bir ölüm saati açıklanmamıştı.

Olayın etrafındaki belirsizlikler yıllar boyunca tartışmalara yol açarken, FBI tarafından yürütülen soruşturma sırasında dikkat çekici bir detay ortaya çıktı. İncelemelerde, Epstein'in öldüğü gece bir mahkûmun hücrelerin bulunduğu L Katı merdivenlerinden yukarı çıktığı belirlendi.

FBI raporunda, 9 Ağustos 2019 saat 22.39'da, kameralarda "turuncu renkte bir figürün L Katı merdivenlerinden yukarı doğru ilerlediği" kaydedildi. Raporda bu figürün bir mahkûm olduğu vurgulandı.

Ancak Cezaevi Müfettişliği bu yoruma karşı çıkarak, görüntülerdeki kişinin bir mahkûm değil, eşya taşıyan bir görevli olabileceğini öne sürdü. Müfettişlik raporunda, "Mahkûmlar o sırada hücrelerinde kilitliydi, birinin çarşaf ya da yatak takımı taşıyor olması da mümkündür" ifadeleri yer aldı.

Bu iki farklı değerlendirme, ABD'li üst düzey yetkililerin daha önce kamuoyuna yaptığı açıklamalarla doğrudan çelişiyor.

Eski ABD Adalet Bakanı Bill Barr, 2019 yılında yaptığı açıklamada, güvenlik kameralarını bizzat incelediğini ve Epstein'in hücre bölgesine kimsenin girmediğini savunmuştu.

Eski FBI Başkan Yardımcısı Dan Bongino da Fox News'e verdiği demeçte, "Görüntüler son derece net. İçeri giren ve çıkan tek kişi Epstein. Başka kimse yok," ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Başmüfettiş'in nihai raporunda, saat 22.39'da kimliği belirsiz bir kişinin L Katı merdivenlerinden çıktığı ve iki dakika sonra yeniden kameranın görüş alanına girdiği bilgisi yer aldı.

2019 yılında CBS'e konuşan adli görüntü uzmanları da, görüntülerdeki turuncu figürün bir başka mahkûma ait olduğunu değerlendirdi.

Emekli NYPD çavuşu ve adli video uzmanı Conor McCourt, "Mevcut görüntüler değerlendirildiğinde, bunun turuncu cezaevi üniforması giymiş bir mahkûm olduğu sonucu çıkıyor," dedi.

Adli video uzmanı Jim Safford ve alanında tanınmış dört uzman ise, "Epstein'in hücresine çıkan merdivenlere kimsenin fark edilmeden ulaşamayacağı iddiası gerçeği yansıtmıyor," görüşünü paylaştı.

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer kritik nokta ise güvenlik kayıtlarındaki şüpheli bir dakikalık eksiklik oldu.

Yaklaşık 11 saatlik ham güvenlik kamerası kaydı kamuoyuyla paylaşıldı. Ancak yapılan incelemeler, görüntülerin birden fazla kez düzenlendiğini ve kayıtların bir dakikalık bölümünün silindiğini ortaya koydu.

Ekrandaki zaman kodunun, gece yarısından hemen önce ileri atladığı tespit edildi.

Adalet Bakanı Pam Bondi, bu eksik dakika ile ilgili soruya, Cezaevleri Bürosu'nun bunun her gece kayıt sisteminin otomatik sıfırlanması sırasında yaşanan rutin bir teknik işlem olduğunu bildirdiğini söyledi.

Öte yandan cezaevinden sızan başka görüntülerde, Epstein'in başka bir mahkûmun kendisini öpmeye çalıştığını anlattığı da görülüyor.

Videoda Epstein, beyaz bir duvarın önünde gri bir kazakla kameraya konuşuyor ve yaşadıklarını detaylarıyla aktarıyor.

Görüntülerin hangi koşullarda kaydedildiği bilinmezken, Epstein'in bu sözleri cezaevinde gizlice kayda alınmış izlenimi yaratıyor.