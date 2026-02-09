Epstein'in ortağı Maxwell konuşmak için şart koştu; Trump'tan af istedi - Son Dakika
Dünya

Epstein'in ortağı Maxwell konuşmak için şart koştu; Trump'tan af istedi

Epstein'in ortağı Maxwell konuşmak için şart koştu; Trump'tan af istedi
09.02.2026 23:21
ABD Kongresi'nin en yetkili denetim organlarından biri olan Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'nde ifade vermesi beklenen Jeffrey Epstein'in eski sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell susma hakkını kullanarak tek kelime bile etmedi. Maxwell'in avukatı ise dikkat çeken bir açıklama yaparak, ABD Başkanı Trump'ın af çıkarması halinde müvekkilinin Kongre ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ağıyla anılan milyarder Jeffrey Epstein dosyası, bu kez eski sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell üzerinden yeniden gündeme geldi. Maxwell, Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifadede soruları yanıtsız bırakırken, özgürlüğü karşılığında iş birliği yapabileceği mesajını ABD Başkanı Donald Trump'a iletti.

OTURUM DAKİKALAR SÜRDÜ

ABD Kongresi'nin en yetkili denetim organlarından biri olan Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi, Epstein soruşturması kapsamında Maxwell'i ifadeye çağırdı. Texas'taki bir federal cezaevinde tutulan 64 yaşındaki Maxwell, oturuma video bağlantısıyla katıldı. Ancak ABD Anayasası'nın 5. Maddesi kapsamındaki sessizlik hakkını kullanan Maxwell, kendisine yöneltilen tüm soruları cevapsız bıraktı.

Komitenin aylar süren hazırlıklarına rağmen oturum, Maxwell'in ifade vermemesi nedeniyle sadece dakikalar sürdü.

COMER: AMERİKAN HALKI ADINA HAYAL KIRIKLIĞI

Denetim Komitesi Başkanı James Comer, oturumun ardından yaptığı açıklamada, Maxwell'in tutumunun beklendiğini ancak son derece hayal kırıcı olduğunu söyledi. Comer, Epstein'le birlikte işlenen suçlar ve olası suç ortaklarına ilişkin çok sayıda soru hazırladıklarını belirterek, "Amacımız gerçekleri ortaya çıkarmak ve mağdurlar için adaleti sağlamak" dedi.

AF KARŞILIĞINDA İŞ BİRLİĞİ PAZARLIĞI

Maxwell'in avukatı ise dikkat çeken bir açıklama yaparak, ABD Başkanı Trump'ın af çıkarması halinde müvekkilinin Kongre ile iş birliği yapmaya hazır olduğunu bildirdi. Açıklamada, Maxwell'in Trump'ın herhangi bir yasa dışı faaliyette bulunmadığı yönünde ifade vermeye de açık olduğu belirtildi.

Comer, bu çağrıya sert tepki göstererek, Maxwell'in ne dokunulmazlığı ne de affı hak ettiğini söyledi.

DEMOKRATLARDAN SERT SÖZLER

Komitenin Demokrat üyeleri de oturum sonrası tepkilerini dile getirdi. Demokrat Kongre Üyesi Melanie Stansbury, Maxwell'in Kongre oturumunu "bir af pazarlığına dönüştürmeye çalıştığını" söyledi.

Demokrat üye Robert Garcia ise Maxwell'in sessizliğine dikkat çekerek, "Bu şekilde kimi koruyor?" sorusunu yöneltti. James Walkinshaw da Maxwell için, "O bir canavar. Epstein'in suçlarında aktif rol aldı, mağdurları tehdit etti ve istismarı kolaylaştırdı" ifadelerini kullandı.

Jasmine Crockett ise Epstein ile bağlantılı tüm isimlerin ortaya çıkarılması için mücadeleye devam edeceklerini belirterek, "Henüz işimiz bitmedi" dedi.

20 YIL HAPİS CEZASI

Epstein'in İngiliz vatandaşı eski sevgilisi Maxwell, 2022 yılında reşit olmayan kızların cinsel istismar amacıyla insan ticaretine yardım ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçlamaları reddeden Maxwell, Epstein'in 2019 yılında cezaevinde ölmesinin ardından kendisinin "günah keçisi" ilan edildiğini savunuyor.

Epstein'in ortağı Maxwell konuşmak için şart koştu; Trump'tan af istedi
