İsrail'in Gazze'ye saldırısında oğulları ve torunlarını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taziye telefonu açıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Heniyye ile telefonda görüştü. Heniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.
Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas lideri Heniyye, eski Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal'in de bulunduğu taziyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini hoparlörden dinletti.
İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı. Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini, yaralananların da olduğunu aktardı.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nın ilk günü öğleden sonra çocukları ve torunlarının bulunduğu aracı bombalayarak Heniyye'nin ailesine yönelik katliam gerçekleştirdi. Söz konusu katliamda şimdiye kadar 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
İsrail ordusunun bu "katliamı" Heniyye ailesinin Ramazan Bayramı münasebetiyle bölge sakinlerine ve ailelerini ziyaret etmeye giderken gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı, işgalcilerin Ramazan Bayramı'nın kutsal atmosferine rağmen sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı devam eden suçlarının devamı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Dünya › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'ye taziye telefonu açtı - Son Dakika
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 3 oğlu ve torunlaırnı kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'den açıklama geldi. Geri adım atmayacaklarını vurgulayan Heniyye, "Oğullarımın öldürülmesi, Hamas'ın ateşkes taleplerini etkilemez." ifadelerini kullandı.
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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında oğullarının ve torunlarının hayatını kaybettiğini öğrendiği anlara ait görüntü yayınlandı. Heniyye haberi Katar'da alırken, telefonun diğer ucundaki ismin ağlamaktan konuşamadığı, Hamas liderinin ise büyük bir sakinlikle, "Allah'a hamd olsun, Allah'tan onlara merhamet etmesini diliyorum" dediği görüldü.
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