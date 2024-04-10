Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'ye taziye telefonu açtı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'ye taziye telefonu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye\'ye taziye telefonu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırısında oğulları ve torunları kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'yi arayarak başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Heniyye'yi aradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Katar'da bulunan Heniyye, eski Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal'in de bulunduğu taziyede Erdoğan'ın sesini hoparlörden dinletti.

10.04.2024 21:45  Güncelleme: 21:50
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İsrail'in Gazze'ye saldırısında oğulları ve torunlarını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye'ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından taziye telefonu açıldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Heniyye ile telefonda görüştü. Heniyye'ye üç çocuğu ve üç torununun İsrail saldırısında şehit olması nedeniyle başsağlığı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in, işlediği insanlık suçlarının hesabını hukuk önünde mutlaka vereceğini ifade etti.

GÖRÜŞME ANI ORTAYA ÇIKTI

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas lideri Heniyye, eski Hamas Siyasi Büro Şefi Halid Meşal'in de bulunduğu taziyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini hoparlörden dinletti.

NE OLDU?

İsrail, Ramazan Bayramı dolayısıyla Eş-Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden Heniyye'nin ailesinden birçok kişinin bulunduğu bir aracı hedef aldı. Sağlık kaynakları, saldırıda Heniyye'nin Hazım, Emir ve Muhammed isimli oğullarıyla torunlarından bazılarının da yaşamını yitirdiğini, yaralananların da olduğunu aktardı.

HENİYYE'NİN AİLESİNDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu Ramazan Bayramı'nın ilk günü öğleden sonra çocukları ve torunlarının bulunduğu aracı bombalayarak Heniyye'nin ailesine yönelik katliam gerçekleştirdi. Söz konusu katliamda şimdiye kadar 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun bu "katliamı" Heniyye ailesinin Ramazan Bayramı münasebetiyle bölge sakinlerine ve ailelerini ziyaret etmeye giderken gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, "Bu saldırı, işgalcilerin Ramazan Bayramı'nın kutsal atmosferine rağmen sivillere, çocuklara ve kadınlara karşı devam eden suçlarının devamı niteliğindedir." ifadelerine yer verildi.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'ye taziye telefonu açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamas lideri Heniyye'ye taziye telefonu açtı - Son Dakika
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