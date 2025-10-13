Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım - Son Dakika
Dünya

Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım

13.10.2025 17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasındaki sohbet Mısır'daki barış zirvesine damga vurdu. Erdoğan, Meloni'ye, "Sigarayı bıraktırmam lazım" derken, İtalya Başbakanı, "Hayır" yanıtını verdi. Meloni'nin yanıtı karşısında Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron kahkaha attı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze konulu Barış Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Mısır'ın Şarm Eş-Şeyh kentinde temaslarına sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şarm Eş-Şeyh kentinde gerçekleştirilecek zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile toplantı gerçekleştirdi.

ERDOĞAN'DAN MELONİ'YE: SİGARAYI BIRAKTIRMAM LAZIM

Erdoğan ve diğer liderler ayaküstü sohbet ederken ilginç anlar yaşandı. Meloni'ye kendisini iyi gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Sigarayı bırakmam lazım." dedi.

MELONİ'NİN CEVABI GÜLDÜRDÜ

Erdoğan'ın çıkışı karşısında şaşıran Meloni, gülerek "Hayır" yanıtını verdi. Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Meloni'nin yanıtı karşısında kahkaha attı.

Kaynak: İHA

SON DAKİKA: Erdoğan ile Meloni arasında zirveye damga vuran diyalog: Sigarayı bıraktırmam lazım
