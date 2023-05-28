Erdoğan'ın seçim zaferi Azez'de kutlandı! Halk, konvoy oluşturup Türk bayrağı salladı - Son Dakika
Üye Girişi

Erdoğan'ın seçim zaferi Azez'de kutlandı! Halk, konvoy oluşturup Türk bayrağı salladı

28.05.2023 20:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre elde ettiği zafer Suriye'nin Azez ilçesinde kutlandı. Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde halk, araçlarıyla konvoy oluşturarak, ellerinde Türk bayrakları salladılar. Bazı bölgelerde ise halk Erdoğan'ın zaferini havaya ateş ederek kutladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünyanın dört bir yanında tebrik mesajları gelirken, Suriye'de de muhalifler Erdoğan'ı zaferini sokağa çıkarak kutladı.

ZAFERİ HAVAYA ATEŞ EDEREK KUTLADILAR

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde halk, araçlarıyla konvoy oluşturarak, ellerinde Türk bayrakları salladılar. Bazı bölgelerde ise halk Erdoğan'ın zaferini havaya ateş ederek kutladı.

Erdoğan'ın seçim zaferi Azez'de kutlandı! Halk konvoy oluşturup Türk bayrağı salladı
Erdoğan'ın seçim zaferi Azez'de kutlandı! Halk konvoy oluşturup Türk bayrağı salladı
Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Azez, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan'ın seçim zaferi Azez'de kutlandı! Halk, konvoy oluşturup Türk bayrağı salladı - Son Dakika


Son Dakika
00:05 Seçimlerin ilk turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hatay'ın 2. turda tercihi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu
23:56 Sonuçların belli olmasının ardından İmamoğlu sessizliğe büründü! Hala açıklama yapmadı
23:55 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim zaferi sonrası balkon konuşması yaptı
23:35 Erdoğan'ı tebrik eden Muharrem İnce, muhalefete çağrı yaptı: Nerede yanlış yaptık diye kafa yorun
23:31 Beşiktaş ve Trabzonspor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti
23:23 Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, seçim sonuçlarının ardından Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı
23:06 Seçim sonuçları sonrası Ümit Özdağ'dan açıklama: 21 senedir bir mağlubiyetten diğerine sürüklenen herkesi Zafer Partisi'ne davet ediyorum
23:04 Ordu'daki seçim kutlamalarına gölge düştü! İYİ Partili üye bıçaklanarak öldürüldü
23:01 Barcelona'nın ezeli rakibi Espanyol küme düştü
23:00 Millet İttifakı, seçim sonuçlarının ardından CHP Genel Merkezi'nde toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2023 00:40:56. #1.12#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın seçim zaferi Azez'de kutlandı! Halk, konvoy oluşturup Türk bayrağı salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement