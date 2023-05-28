Erdoğan'ın seçim zaferi Azez'de kutlandı! Halk, konvoy oluşturup Türk bayrağı salladı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dünyanın dört bir yanında tebrik mesajları gelirken, Suriye'de de muhalifler Erdoğan'ı zaferini sokağa çıkarak kutladı.

ZAFERİ HAVAYA ATEŞ EDEREK KUTLADILAR

Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde halk, araçlarıyla konvoy oluşturarak, ellerinde Türk bayrakları salladılar. Bazı bölgelerde ise halk Erdoğan'ın zaferini havaya ateş ederek kutladı.