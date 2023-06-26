Dünya basını Erdoğan'ın İsveç açıklamalarına geniş yer verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya basını Erdoğan'ın İsveç açıklamalarına geniş yer verdi

26.06.2023 20:20

Türkiye, PKK terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiğini ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığını söyledi.

Türkiye, PKK terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkarken, dün NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'e, Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak PKK/PYD/ YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığını söylediği belirtildi.

DÜNYA BASINI GENİŞ YER VERDİ

Kritik zirve ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ile ilgili sözlerine dünya basını geniş yer verdi. Uluslararası Haber ajansları görüşmeyi "acil" kodu ile abonelerine servis etti. Çin merkezli Xinhua, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'i NATO üyeliği için PKK gösterilerine son vermeye çağırdı" sözleriyle haberi verdi. Haberde "Erdoğan, İskandinav ülkesinin terör yasalarındaki değişikliğinin, PKK ülkede serbestçe gösteri yapabildiği sürece Ankara'nın beklentisini karşılamadığını söyledi" ifadelerine yer verildi.

"ANA GÜNDEM MADDESİ İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİYDİ"

Görüşmenin ana maddelerinden birisinin İsveç'in NATO üyeliği olduğunu yazan Voice of America, Erdoğan'ın İsveç'in yasa değişikliğinin terör gösterilerini engellemediği sürece bir anlam ifade etmediğini dile getirdiği aktarıldı.

"ERDOĞAN, İSVEÇ'TEKİ PKK EYLEMLERİNİN DURDURULMASINI İSTEDİ"

CNN Yunanistan, "Erdoğan'dan NATO'ya: İsveç, PKK destekçilerinin gösterilerini yasaklayacak" başlığıyla gelişmeyi duyurdu. "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'ten NATO üyelik sürecini değerlendirmek için PKK protestolarını durdurmasını istedi" diyen Al Arabiya, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e İsveç'in, NATO üyesi olması için PKK destekçilerinin Stockholm'deki protestolarını durdurması gerektiğini söyledi." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YAPICI BİR TAVIR SERGİLİYOR"

İsrail merkezli Jarusalem Post, "Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılması için PKK'ya karşı harekete geçmesini istedi" derken, merkezi Londra'da bulunan uluslararası Arap gazetesi Şarku'l-Evsat, Erdoğan'ın İsveç'in değişen terör yasasını uygulamadığını vurguladığını aktardı. Haberde "Erdoğan, Stoltenberg'e Türkiye'nin yapıcı bir tavır sergilediğini, ancak İsveç'in Ankara'nın taleplerini karşılamak için terör yasalarını değiştirmesinin anlamsız olduğunu söyledi" denildi.

YORUMLAR (1)
  • Tf : Doğru söylemiş ama Reis de doğu ve güneydoğuda binlerce yıldır yaşayan milyonlarca TÜRKMEN soydaşlarımızı öğrensin bilsin konuşsun artık. Doğu deyince aklına TÜRKMEN de gelsin artık çünki doğuda hem sayıca hem de tarihce TÜRKMEN ler çoğunluktur. Cevap Yaz 47 48 Yayından Kaldır
500

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, İsveç, Nato, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Dünya basını Erdoğan'ın İsveç açıklamalarına geniş yer verdi - Son Dakika


Son Dakika
21:26 Özdağ'dan Babacan'ın "Seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışına sert tepki: Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?
21:22 Özdağ'dan Babacan'ın "Seçimi helalinden kazanmış 15 vekilimiz var" çıkışına sert tepki: Bana utanmazlığın resmini yapabilir misin Abidin?
21:22 Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı
21:18 Gelecek sezon fırtına sert esecek! Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile el sıkıştı
21:09 Tuvalet ücreti 50 TL! Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı
21:04 Çeşme bu kez yemek değil, tuvalet fiyatlarıyla gündemde! Görenler inanamadı
20:31 O da parayı seçti! Mbaye Diagne para kazanmak istiyor: 'Para asla yeterli değildir'
20:27 O da parayı seçti! Mbaye Diagne, gideceği ülkeyi açık açık söyledi
20:20 Kastamonu'da Şiddetli Yağış ve Dolu Hayatı Durma Noktasına Getirdi
20:16 Kastamonu'ya ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, ağaçlar zarar gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2023 21:46:17. #1.13#
SON DAKİKA: Dünya basını Erdoğan'ın İsveç açıklamalarına geniş yer verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement