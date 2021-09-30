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Erdoğan-Putin görüşmesi Rus basınında: Rusya ve Türkiye, büyük çatışma riski nedeniyle ihtiyatlı - Son Dakika
BBC

Erdoğan-Putin görüşmesi Rus basınında: Rusya ve Türkiye, büyük çatışma riski nedeniyle ihtiyatlı

30.09.2021 16:53
Erdoğan-Putin görüşmesi Rus basınında: Rusya ve Türkiye, büyük çatışma riski nedeniyle ihtiyatlı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği baş başa görüşme bugün Rus basınının gündemindeydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşme bugün Rus basınının gündemindeydi.

Hükümet yanlısı Izvetsia gazetesine yazan Dmitri Laru iki ülke ilişkilerinin, Türkiye'nin Rus savaş uçağını düşürdüğü 2015'e kıyasla çok daha iyi bir durumda olsa da bazı konulardaki anlaşmazlıkların devam ettiğini belirtti.

Laru, "Buna rağmen iki ülke bu anlaşmazlıkları takıntı haline getirmiyor ve ortaklıklarının ekonomik verimliliği artırdığını, diyaloğun uluslararası alanda istikrar için önemli olduğunu biliyor" ifadelerini kullandı.

Suriye'nin İdlib bölgesindeki anlaşmazlıklar hakkında gazeteye konuşan akademisyen Roland Bidzhamov, "Bu, Türklerle müzakerelerin her zaman istendiği gibi gitmediği en zorlu problemlerden biri. Fakat yine de taraflar birbirlerini anlıyor ve tavizler veriliyor" dedi.

'Bir ülkenin kazancı, diğer ülkenin kaybı olmak zorunda değil'

Moskovsky Komsomolets gazetesinin köşe yazarı Mihail Rostovski iki ülkenin Kafkasya, Suriye, Kırım ve Orta Asya gibi konularda farklı cephelerde olduğunu, Moskova ve Ankara'nın çıkarlarının çatışlarını yazdıktan sonra "Yine de, büyük bir çatışma potansiyeli, tarihsel olarak rekabet içinde olan bu iki ülkenin birbirlerine sağduyu ve ihtiyatla yaklaşmasına yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Rostovski "Taviz vermemenin tek yolu daha fazla kan dökmekten geçer ki buna Rusya'nın da Türkiye'nin de ihtiyacı yok" dedi ve ekledi:

"Rusya-Türkiye ilişkilerinde yeni bir gerçeklik var: Bir ülkenin kazancı, diğer ülkenin kaybı olmak zorunda değil."

Rostovski, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiyi bir poker oyununa benzetti ve tüm ihtimallerin mevcudiyetini koruduğunu söyledi.

'Görüşme olumlu geçmiş gibi gözüküyor'

Haber sitesi Gazeta.ru'ya konuşan Rusya Bilimler Akademisi Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Kıdemli Araştırmacısı Viktor Nadein-Rayevski, "Görüşme olumlu geçmiş gibi gözüküyor. Liderler ne kadar sık iletişim kurarsa iki ülkenin ilişkileri de o kadar iyileşiyor" ifadelerini kullandı.

'İki ülkenin ilişkileri istikrarlı şekilde gelişiyor'

Aynı akademi altındaki Yakın Doğu Çalışmaları Enstitüsü'nden araştırmacı Amur Gadzhiyev ise Batı'nın Afganistan'dan çekilmesi ve aynısını Suriye'de de yapma ihtimali karşısında Rusya ve Türkiye'nin zor bir görevle karşı karşıya kaldığını söyledi:

"Böylesi koşullar altında Rusya ve Türkiye'nin acilen ortak adımlar atması ve gelecekteki ortak tehdide iş birliği içinde nasıl yanıt vereceğini düşünmesi gerekiyor.

"İki ülkenin ticaret, ekonomi, teknik ve askeri alandaki ilişkileri istikrarlı bir şekilde gelişiyor."

'Görüşme zorlu geçmiş olabilir'

Nezavisimaya Gazeta gazetesine yazan Gennard Petrov da Erdoğan'ın bu konuda bir şey söylememesine rağmen Putin'in, iki ülkenin Libya'dan Kafkasya'ya kadar çeşitli konularda anlaşmazlığı bulunduğunu söylediğine dikkat çekti.

Petrov, kapalı kapılar ardında gerçekleşen ve iki liderin de hiçbir belge imzalamadığı görüşmenin zorlu geçmiş olabileceğini belirtti.

Erdoğan-Putin görüşmesi Rus basınında: Rusya ve Türkiye, büyük çatışma riski nedeniyle ihtiyatlı

Vladimir Putin, Türkiye, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

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