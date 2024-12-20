Erdoğan, Suriye için yol haritası çizdi: 'Hakan Fidan oraya gidecek, yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar' - Son Dakika
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Erdoğan, Suriye için yol haritası çizdi: 'Hakan Fidan oraya gidecek, yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar'

Erdoğan, Suriye için yol haritası çizdi: \'Hakan Fidan oraya gidecek, yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar\'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'ye gideceğini açıkladı.

20.12.2024 16:42
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'ye gideceğini açıkladı ve "Suriye'ye insani yardımlarımız devam ediyor, devam edecek" dedi.

D-8 zirvesi için gittiği Mısır dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'deki yeni dönem için "Bu yeni yönetimin özellikle ihtiyacı olan birçok unsur bulunuyor. Bu unsurlar konusunda da onları yalnız bırakmayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı "Özellikle DEAŞ, PKK/ YPG bunlarla mücadelede onların hiç yalnız kalmaması lazım. Yakında Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da inşallah oraya gidecek. Yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Suriye'nin geleceğini temellendirecek, kapsayıcı bir anayasa yapmak ve siyasi sistem inşa etmenin de bu adımlar kadar gerekli olduğu" yorumunu yaptı.

HTŞ terör listesinden çıkacak mı?

Suirye'de yönetimi ele geçiren İslamcı militan grup Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte Türkiye'nin de terör listesinde yer alıyor.

Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde El Cezire televizyonuna verdiği röportajda "BM'den başlayarak uluslararası camianın" HTŞ'yi terör listesinden çıkarma vaktinin geldiğini söylemişti.

Fidan, Türkiye'nin de bu yönde adım atacağının sinyallerini vermişti.

MİT Başkanı İbrahim Kalın 12 Aralık'ta Şam'ı ziyaret etmiş ve Emevi Camii'nde namaz kılmıştı.

Türkiye, 14 Aralık'ta da Şam'daki büyükelçiliğini tekrar açtı ve mazlahatgüzar seviyesinde diplomat atadı.

'Ambargo ve kısıtlamalar kalkmalı'

Erdoğan ayrıca sahada yaşanacak gelişmelerin Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin "gönüllü şekilde vatanlarına dönmelerine imkan tanıyacağını" umduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, "Biz ülkemize sığınan bu insanları kovmuyoruz. Biz bu insanlara 'Evine gidersen git ama gönüllülük esasına göre git. Siz bizim başımızın üstündesiniz. 'Ben evime gideceğim' diyorsanız evinize gidebilirsiniz' diyoruz" dedi.

Bunun için öncelikle barınma konusunun halledilmesi gerektiğini vurguladı:

"Yeni evler, iş alanları, üretim ve enerji tesisleri, tarım ve hayvancılığa yönelik tesisler hızla oluşturulmalı. Suriye ekonomisi de çökmüş durumda. Suriye'ye yönelik Esed rejimi nedeniyle konulan ambargo ve kısıtlamaların kaldırılması ülkenin yeniden toparlanması için fayda sağlar."

Geri dönüşler için 'iki aşamalı' plan

Savunma Bakanı Yaşar Güler de 20 Aralık'ta mecliste soruları yanıtlarken Türkiye'nin, Suriyelilerin geri dönüşü için kabaca iki aşamalı bir plan öngördüğünü söyledi.

Güler ilk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşlerinin organize edileceğini ifade etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, günlük ortalama 1.100 ila 1.150 Suriyelinin gönüllü geri dönüş yaptığını söyemişti.

Bu rakam daha önce günlük 200-300 kişi civarındaydı.

Uzmanlar kitlesel geri dönüş için şartların henüz oluşmadığı yorumunu yapmıştı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Erdoğan, Suriye için yol haritası çizdi: 'Hakan Fidan oraya gidecek, yeni yapılanmayı birlikte yapacaklar' - Son Dakika

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