Erdoğan: 'Yeni bir Sykes-Picot'a izin vermeyeceğiz' - Son Dakika
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Erdoğan: 'Yeni bir Sykes-Picot'a izin vermeyeceğiz'

21.06.2025 15:07
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında, İsrail yönetimine karşı sert ifadeler kullandı ve "yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceklerini" söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında, İsrail yönetimine karşı sert ifadeler kullandı ve "yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceklerini" söyledi.

Dışişleri bakanları düzeyindeki toplantı İstanbul'da yapılıyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de İsviçre'deki görüşmeler sonrası bu toplantıya katılıyor.

Bakan Arakçi, Cuma günü Cenevre'de İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanları ile görüşmeleri sonrası müzakereler için koymuştu.

İran Dışişleri Bakanı Arakçı, İstanbul'da yaptığı konuşmada, "2015'te olduğu gibi müzakereli bir çözüme kesinlikle hazırız" dedi.

Arakçı ABD'nin, İsrail'in İran'a saldırılarına katılmasının "çok talihsiz ve herkes için çok tehlikeli olacağını" da söyledi.

57 üyesi olan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 21-22 Haziran günlerinde "Dönüşen Dünyada İslam İşbirliği Teşkilatı" temasıyla dışişleri bakanlarını bir araya getirecek.

Zirvenin iki önemli konusu İsrail-İran arasında yaşanan savaş ve Gazze'de giderek artan insani kriz.

Bu kapsamda İsrail'in İran'a saldırılarının küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrara etkileri, Gazze'de insani ve fiziki altyapının yeniden imarına dönük çabalar konuşulacak.

İsrail- Filistin sorununun iki devletli çözüm formatında çözülmesine ilişkin konuların toplantıda ele alınması bekleniyor.

Dışişleri kaynaklarına göre, İsrail-İran arasında yaşanan gerilim İİT marjında yapılacak özel bir oturumda ele alınacak.

Özel oturumda ve sonrasında yapılacak İİT toplantılarının ardından İstanbul Bildirisi'nin kabul edilmesi ve İİT'nin gündeminde yer alan konulara ilişkin alınan karar ve görüşlerin dünyaya ilan edilmesi bekleniyor.

Aynı kaynaklar, toplantı öncesinde, son gelişmeleri ele almak üzere Arap Birliği'nin de olağanüstü bir toplantı yapması konusunda girişimlerin sürdüğünü kaydettiler.

Türkiye ve tüm önde gelen İslam ülkeleri, İsrail'in İran'a başlattığı hava saldırılarını kınamışlar ve bir an önce ateşkes sağlanması gerektiğini kaydetmişlerdi.

İstanbul Bildirisi'nde de bu çağrıların yinelenmesi ve uluslararası topluma İsrail'in saldırılarının bir an önce durdurulması yönünde çağrıların tekrarlanması öngörülüyor.

'Sykes-Picot'a izin vermeyeceğiz'

Zirvenin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail yönetimi hakkında sert cümleler sarf etti.

Erdoğan İsrail saldırılarını "devlet terörü" ve "haydutluk" olarak tanımladı ve İran misillemelerinin "meşru" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceklerini de söyledi:

"İsrail'in kanlı elleriyle bölgemizde düzen kuracağını iddia etmesi, bu ülkeyi yönetenlerin nasıl bir körlük ve karanlık içinde olduklarını ortaya koyuyor. Türkiye olarak, bölgemizde sınırları kanla çizilecek yeni bir Sykes-Picot düzeninin kurulmasına izin vermeyeceğimizi burada önemle vurguluyorum"

Erdoğan İsrail'in bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığını savundu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nükleer müzakereleri "baltalamaya" çalıştığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan da "İsrail, şimdi de komşumuz İran'a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklemektedir" dedi.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Erdoğan: 'Yeni bir Sykes-Picot'a izin vermeyeceğiz' - Son Dakika

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