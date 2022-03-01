Esir alınan Rus askeri annesiyle görüştü: Anne ben esir alındım - Son Dakika
Üye Girişi

Esir alınan Rus askeri annesiyle görüştü: Anne ben esir alındım

01.03.2022 18:17

Ukrayna ordusu tarafından esir düşürülen Rus askeri kurulan özel iletişim hattı ile annesi ile görüştü. Konuşmasına annesine esir alındığını dile getiren Rus askeri durumunun iyi olduğunu belirterek annesine yetkililerle iletişime geçmesini istedi.

Rusya- Ukrayna arasında yaşanan çatışmalarda 6. güne girildi. Ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Ukrayna ordusu tarafından esir alınan Rus askerleri geçtiğimiz günlerde kurulan özel iletişim hattı sayesinde aileleri ile görüşmeye başladı.

"ANNE BEN ESİR ALINDIM"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde esir alınan bir Rus askerinin kurulan özel iletişim hattı sayesinde annesi ile konuştuğu görülüyor. Annesi ile arasında "Selam anne nasılsın? Şu an Ukrayna ordusu tarafından esir alındım. Burada bana iyi davranıyorlar. Sana verdiğim numarayı arayıp birimimle iletişime geç." konuşması geçiyor.

Ukrayna ordusu tarafından etkisiz hale getirilen Rus askeri ailesi ile iletişime geçti: Anne ben esir alındım

UKRAYNA ORDUSU ESİR ALINAN ASKERLER İÇİN ÖZEL İLETİŞİM HATTI KURMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde kurulan özel iletişim hattı ile birlikte esir alınan Rus askerleri aileleri ile görüşme imkanı sağlamıştı. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, "Hiçbir aile bunu yaşamamalı" ifadelerine yer vermişti. Kyslytsya, söz konusu telefon hattının numarasını üyelere dağıtarak "Çocukların durumunu sormak, Ukrayna'dan geri almak ve (cenazeleri) onurlu bir şekilde defnetmek isteyen Rus ailelerinin arayabileceği telefon numaraları bunlar." şeklinde konuşmuştu.

YORUMLAR
500
Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi Ukrayna'nın Melitopol kentinde halk Rus tanklarına geçit vermedi Ukrayna'nın Melitopol kentinde halk Rus tanklarına geçit vermedi

Ukrayna, Çatışma, Rusya, Rus, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Esir alınan Rus askeri annesiyle görüştü: Anne ben esir alındım - Son Dakika


Son Dakika
18:09 Avrupa Birliği, desteğini esirgemedi ama Ukrayna'nın AB adaylığı hakkında olumlu yanıt da vermedi
18:07 Vatandaşlar son anda yetişti! Yaşlı çift ailevi sorunlar sebebiyle el ele tutuşup intihar etmek istedi
18:04 24 bin TL'lik malzemeyi 4 bin TL'ye satmışlar! Belediye Başkanı Necattin Demirtaş: Kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacak
17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda ve Avusturya ile görüştü! Rusya-Ukrayna saldırıları ana gündem maddesiydi
17:54 Başkent Kiev'de büyük panik! Rusya tesisleri vuracağını açıkladı, halk ne yapacağını bilemedi
17:46 Gol kralı olmuştu! Ukraynalı futbolcu Martynenko, evine atılan bomba sonucu yaşamını yitirdi
17:39 Kerim Aktürkoğlu, Servet Çetin'in rekorunu kırmaya hazırlanıyor! Sadece 13 maçı kaldı
17:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'de saldırı düzenlenecek bölgelerin belirlendiğini açıkladı: Bir an önce uzaklaşın
17:04 2 yıldır forma şansı bulamayan Beşiktaşlı Jeremain Lens'ten çarpıcı açıklamalar: Durumum biraz garip çünkü gitmemi istiyorlar
16:55 Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'dan Ukrayna mesajı: Galibiyet fotoğrafı koymak isterdim buraya ama...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 18:22:14. #1.11#
SON DAKİKA: Esir alınan Rus askeri annesiyle görüştü: Anne ben esir alındım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement