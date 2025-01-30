İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

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Hamas ve İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren esir takası anlaşmasının üçüncü aşamasında Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu İsrail'in Ofer Cezaevi'nden ayrılarak Ramallah'a doğru yola çıktı. Serbest bırakılan esirleri bekleyen Filistinlilere ise İsrail, gaz bombaları ile müdahale etti.

30.01.2025 18:51  Güncelleme: 19:00
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Hamas ve İsrail'in anlaşması ile 19 Ocak'tan itibaren yürürlüğe giren esir takası anlaşmasında üçüncü aşama bugün gerçekleşiyor.

Esir takasının üçüncü turunda Hamas'ın Gazze'deki biri asker 3 İsrailli esiri serbest bırakması karşılığında İsrail de 110 Filistinli esiri serbest bıraktı.

KIZILHAÇ KONVOYU OFER CEZAEVİNDEN AYRILDI

Hamas ile İsrail arasındaki üçüncü tur esir takasında serbest bırakılan Filistinli esirleri taşıyan Kızılhaç konvoyu İsrail'in Ofer Cezaevi'nden ayrıldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden ayrılan konvoy Ramallah'a doğru yola çıktı.

Kızılhaç konvoyu, Beytunya beldesinden geçerek Ramallah'ın Tervihi Meydanı'na doğru Filistinlilerin alkış ve havai fişekli kutlamaları eşliğinde ilerledi. Filistinli esirler burada Ramallah Belediyesi'ne ait bir tesiste sağlık kontrolünden geçecek.

HAMAS'TAN İSRAİL'E MESAJ

Hamas ise Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda ve güneyindeki Han Yunus'ta İsrailli esirlerin teslimi sırasında Filistinlilerin sevinçli bir şekilde toplanmasının "Filistin halkının topraklarında kalmaya kararlı olduğuna dair İsrail'e bir mesaj" olduğunu bildirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Han Yunus ve Cibaliya Mülteci Kampı'nda esirlerin teslimi sırasında Filistinlilerin İsrail'in bölgede bıraktığı enkazın ortasında geniş katılımla toplandığı kaydedildi.

Hamas'ın açıklamasında, "İsrailli esirlerin teslim edildiği sahnelerin Filistinlilerin topraklarında kalacağının mesajı" olduğuna işaret edilirken, "Filistin halkının topraklarında kalmaya, özgürlüğünü geri kazanma ve kendi kaderini tayin etme hedefini gerçekleştirmeye kararlı olduğu" kaydedildi.

İSRAİL'DEN FİLİSTİNLİLERE SALDIRI

Öte yandan Filistinliler, esir takasının üçüncü turunda serbest bırakılan esirleri karşılamak için işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Beytunya beldesinde toplandı.

Çok sayıda İsrail askeri cipi ve iş makinaları, Beytunya beldesine baskın düzenleyerek bölgedeki Filistinlileri alandan uzaklaştırdı. Filistin Kızılayı, Beytunya'da İsrail müdahalesi sonucu 3'ü gerçek mermi, 3'ü plastik mermi ile 6 kişinin yaralandığını, 8 kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini duyurdu.

Ayrıca İsrail, Ofer Cezaevi'nin önünde bekleyen kalabalığa da gaz bombalarıyla saldırdı.

İsrail, Gazze\'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı

Uluslararası İlişkiler, Batı Şeria, Politika, Filistin, Ramallah, Cezaevi, İsrail, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Gazze'de varılan anlaşmanın üçüncü turunda 110 Filistinli tutukluyu serbest bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Hasan Kiremitci:
    Rabbim diğer esirlerinde, salınması için bir çıkar yol göstersin. 19 1 Yanıtla
  • Ergün Öz:
    adiler adiligini yapıyor!katil sürüleri! 14 1 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    İsrail Konya kadar yüzölçümü ama Türkiye’den bile güçlü bir devlet.çünkü Müslüman değiller. kadınlar bile askere gidiyor. ilim var bilim var. 3 11 Yanıtla
  • Mustafa tufan:
    100 yıllık süren zulüm topraklarını canları pahasına savunan Gazze halkına selam olsun rabbim onları muzaffer kılsın inşallah 3 1 Yanıtla
    Erkan Toprakhisar:
    Amin 0 0
  • barış özcan:
    İTrail in övenlerde hiç insanlık yok, ayrıca Türkiye den güçlü askeri güç yoktur bu böyle biline sefiller. 0 0 Yanıtla
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