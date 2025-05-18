Eski FBI Direktörü'nün "8647" paylaşımı ABD'yi karıştırdı - Son Dakika
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Dünya

Eski FBI Direktörü'nün "8647" paylaşımı ABD'yi karıştırdı

Eski FBI Direktörü\'nün "8647" paylaşımı ABD\'yi karıştırdı

Sahilde deniz kabuklarından oluşan "8647" şeklindeki dizilimin fotoğrafını paylaşan eski FBI Direktörü James Comey, "Trump'a suikast çağrısı yaptığı" iddiasıyla ülkede hedef tahtasına koyuldu. ABD Gizli Servisi'nin Comey'i sorguladığı öğrenilirken, Trump'ın en yüksek şekilde korunmaya devam edeceği ifade edildi. Trump, geçtiğimiz yıllarda Comey için "Berbat bir adam" ifadesini kullanmıştı.

18.05.2025 13:53
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Eski FBI Direktörü James Comey, sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme oturdu. Sahilde deniz kabuklarından oluşan "8647" şeklindeki dizilimin fotoğrafı, ABD basını tarafından 'son derece tehlikeli' şekilde yorumlandı. Comey, paylaşımına gelen tepkilerin ardından fotoğrafı kaldırdı.

"HER TÜRLÜ ŞİDDETE KARŞIYIM"

Comey, Instagram üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Bugün yürüyüşte gördüğüm kabukların fotoğrafını paylaştım. Bunun politik bir mesaj olduğunu düşündüm. Ancak bazı insanların bu rakamları şiddetle ilişkilendirdiğini fark etmemiştim. Her türlü şiddete karşıyım, bu yüzden paylaşımı sildim."

Eski FBI Direktörü'nün '8647' paylaşımı ABD'yi karıştırdı

"8647" KODU BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Paylaşımdaki "8647" kodu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Merriam-Webster Sözlüğü'ne göre Amerikan argosunda "86" ifadesi "kovmak" ya da "kurtulmak" anlamında kullanılıyor. Bu terimin 1930'lu yıllarda New York'taki Chumley's adlı bir bardan çıktığı ve sarhoş müşterilerin dışarı atılmasıyla ilişkilendirildiği belirtiliyor.

"47" sayısının ise Donald Trump'a yani ABD'nin 47. başkanı olmasına gönderme yaptığı düşünülüyor. Bu nedenle Trump destekçileri, "86 47" kombinasyonunun, Trump'ın ortadan kaldırılması çağrısı olduğu iddiasında.

Eski FBI Direktörü'nün '8647' paylaşımı ABD'yi karıştırdı
Eski FBI Direktörü James Comey.

ABD GİZLİ SERVİSİ HAREKETE GEÇTİ

Durumun ciddiyet kazanmasının ardından İç güvenlik Bakanı Kristi Noem, bakanlığına bağlı Gizli Servis'in konuyla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu. "Eski FBI Direktörü James Comey tarafından yapılan sosyal medya paylaşımını biliyoruz. Bu tehdidi soruşturuyoruz ve uygun şekilde yanıt vereceğiz" dedi. ABD Gizli Servisi'nin, Başkan Donald Trump'a "suikast çağrısı" yapmakla suçlanan eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'yi sorguladığı bildirildi.

TRUMP "BERBAT BİR ADAM" İFADESİNİ KULLANMIŞTI

James Comey, 2013 yılında Obama tarafından FBI Direktörlüğü'ne getirilmiş ancak 2017'de Trump tarafından görevden alınmıştı. Comey, görevdeyken Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesine yönelik soruşturmayı yürütüyordu. Trump, Comey'nin bu tutumunu 'cadı avı' olarak nitelendirmişti. Trump, 2019 yılında Comey için 'berbat bir adam' ifadelerini kullanmış ve FBI'daki liderlik ekibini 'temiz değil' şeklinde eleştirmişti.

James Comey, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eski FBI Direktörü'nün '8647' paylaşımı ABD'yi karıştırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Özgür Yılmaz:
    43 80 olaydı iydi. 3 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    sol alta füze koymuş ok yay koymus 1 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Suiskat in şifresi 00077 dir...Şifre hatalı... 0 0 Yanıtla
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