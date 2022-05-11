Eurovision 2022: Şarkı Yarışması'nın bu yılki favorileri kimler, final ne zaman? - Son Dakika
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BBC

Eurovision 2022: Şarkı Yarışması'nın bu yılki favorileri kimler, final ne zaman?

11.05.2022 10:23
Eurovision 2022: Şarkı Yarışması'nın bu yılki favorileri kimler, final ne zaman?

Eurovision Şarkı Yarışması bu hafta İtalya'nın Torino kentinde gerçekleşiyor.

Eurovision Şarkı Yarışması bu hafta İtalya'nın Torino kentinde gerçekleşiyor.

İtalyan Måneskin'in geçen yılki yarışmayı kazanmasının ardından ülkede düzenlenen yarışmayı yaklaşık 200 milyon seyircinin izlemesi bekleniyor.

Yarışmaya bu yıl 40 ülke katılıyor. Her ülkenin şarkısı en fazla üç dakika olabilir ve performansa en fazla altı kişi katılabilir.

Salı gecesi yapılan birinci yarı finalde 17 ülke yarıştı. Perşembe günü ise 18 ülke ikinci yarı finalde yarışacak.

Yarışmanın finali ise 14 Mayıs Cumartesi günü olacak.

Birinci yarı finaldeki oylamalarda İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kalan ülkeler oldu.

"Beş büyükler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya yarı finalde yarışmadan, doğrudan finale katılacak.

Türkiye, 2013'ten beri Eurovision'a katılmıyor.

Eurovision'un bu yılki favorisi kim?

Bahisçiler, Stefania şarkısıyla Ukrayna'nın Kaluş Orkestrası'nı favori görüyor.

Ancak bu, katılımcı ülkelerdeki halk ve jüri oylamasında bu gruba yüksek oy verileceğini varsayıyor, ama bu sonuçlar tamamen farklı olabilir.

Diğer favoriler ise İsveiç'ten Cornelia Jakobs, İngiltere'den Sam Ryder ve ev sahibi İtalya'dan Mahmood ve Blanco.

İrlanda yedi galibiyetle yarışmayı en çok kazanan ülke oldu.

Kazananı kim belirliyor?

Her katılımcı ülkeden ulusal jüri oylaması ve halk oylaması olmak üzere iki sonuç açıklanır.

Her ülkeden seçilen beş müzik profesyoneli, her bir şarkıya puan verir ve en fazla oyu alan ilk 10 şarkı belirlenir.

Sunucuların finalde ekranda açıkladığı sonuçlar bunlardır.

Ardından, ekran başındaki izleyicilerin en favori şarkıları için kullandığı oylar gelir, ancak kendi ülkenize oy veremezsiniz.

Eurovision nasıl finanse ediliyor?

Katılan her ülkeden bir yayıncı vardır, örneğin İngiltere'den BBC, İrlanda'dan RTÉ ve İtalya için RAI gibi.

40 yayıncının hepsinden bir ücret alınır, bunların bazıları diğerlerinden daha fazla ödeme yapabilir.

"Beş büyük" katkıda bulunanlar İtalya, Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere'dir.

Bu ülkeler otomatik olarak finalde yer alırlar ve yarı finalde yarışmak zorunda kalmazlar.

Yarı finaller ne zaman?

10 Mayıs Salı ve 12 Mayıs Perşembe günü olmak üzere iki yarı finalde 35 ülke finalde yer almak için yarışıyor.

Her yarı finalden en fazla puanı alan 10 ülke, 14 Mayıs Cumartesi günü büyük finalde yarışacak.

Avrupa'da olmayan ülkeler neden Eurovision'a katılıyor?

Eurovision, 1980'lerden bu yana Avustralya'da büyük ilgi görüyor ve 2015'te ülke, 60. şarkı yarışmasıda kutlamaların bir parçası olarak yarışmaya davet edilmişti.

Avustralya'nın gelecek yıla kadar yarışmaya devam etmesine izin verildi.

Avrupa'da olmayan ama Eurovision'a katılan başka ülkeler de var: Ermenistan ve İsrail gibi. Ancak bu ülkeler, şarkı yarışmasını düzenleyen Avrupa Yayın Birliği'nin (EBU) üyesi.

Eurovision 2022: Şarkı Yarışması'nın bu yılki favorileri kimler, final ne zaman?
Eurovision 2022: Şarkı Yarışması'nın bu yılki favorileri kimler, final ne zaman?
Eurovision 2022: Şarkı Yarışması'nın bu yılki favorileri kimler, final ne zaman?
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