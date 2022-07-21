Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı - Son Dakika
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Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı

21.07.2022 16:42

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaştan kaçarak İngiltere'ye gelen Ukraynalı Sofiia Karkadym, Lorna Garnett ile Tony Garnett çiftinin evine misafir olmuştu. Tony, Sofia'nın eve gelmesiyle beraber aralarında yaşanan aşk sebebiyle 10 yıldır beraber olduğu Lorna ile boşandı. Olayın başkahramanı Tony Garnett'in şimdi de Ukraynalı kadın mülteci ve sevgilisine evini açması dikkat çekti.

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya girmesinin ardından ülkedeki milyonlarca insan da canlarını kurtarmak adına çevredeki ülkelere kaçtı. Bu insanlar arasında Avrupa ülkelerine kaçanlar da oldu.

EVİNE ALDIĞI MÜLTECİ İLE YAKINLAŞIP EŞİNİ TERK ETTİ

Ukraynalı Sofiia Karkadym isimli 22 yaşındaki mülteciye, İngiliz Lorna Garnett ve eşi Tony evlerini açtı. Bütün dünyanın tepki gösterdiği savaştan en çok etkilenen sivillere yardımcı olmak isteyen Lorna ve Tony'nin 10 yılı aşkın süren birlikteliği genç kadın ile İngiliz adamın yakınlaşmasıyla bozuldu.

Ukraynalı mülteciyi evine alıp, 10 yıllık evliliğini 10 günde bitiren adam yeni bir kadını eve aldı

"EVİMİZİ AÇMANIN KARŞILIĞI BU OLDU"

3 çocuk annesi olan Garnett, İngiliz medyasına açıklamalarda bulunarak Tony'nin kendisinden Lorna için ayrıldığını açıkladı. Lviv'den İngiltere'ye sığınmak zorunda kalan Sofiia'nın, ülkeye girdikten sonra Tony'yi "gözüne kestirdiğini" iddia eden Garnett, "Ona evimizin kapılarını açtık ve o bana böyle karşılık verdi" diyerek sitem etti.

Ukraynalı mülteciyi evine alıp, 10 yıllık evliliğini 10 günde bitiren adam yeni bir kadını eve aldı

TOPLAMDA 10 GÜNDE HER ŞEY BİTTİ

Sofiia'nın gelişinden 10 gün sonra Tony ve Sofiia'nın evden ayrılma kararı aldığını söyleyen Garnett, 10 yıldır birlikte olduğu 29 yaşındaki partnerinin kendisine "Hayatımın sonuna kadar onunla yaşamak istiyorum" dediğini de dile getirdi.

Ukraynalı mülteciyi evine alıp, 10 yıllık evliliğini 10 günde bitiren adam yeni bir kadını eve aldı

YENİ BİRİNE EVİNİN KAPISINI AÇTI

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada artık kendisine kimsenin iş vermediğinden yakınan Tony, yardım beklediğini söyledi. Adamın son hamlesi ise daha bomba oldu. Tony, yine Ukrayna'dan kaçan bir kadın ve onun sevgilisine evini açtı. Kadının kim olduğu ise henüz belli değil.

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Son Dakika Dünya Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Evine aldığı Ukraynalı mülteciyle aşk yaşayıp eşini terk etmişti! İngiliz adam şimdi de Ukraynalı bir çifte evinin kapılarını açtı - Son Dakika
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