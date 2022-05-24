Ezgi Mola'ya Musa Orhan'a hakaretten para cezası: 'Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri de görürüz' - Son Dakika
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BBC

Ezgi Mola'ya Musa Orhan'a hakaretten para cezası: 'Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri de görürüz'

24.05.2022 17:47
Ezgi Mola'ya Musa Orhan'a hakaretten para cezası: 'Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri de görürüz'

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Ezgi Mola 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı.

Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski uzman çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan oyuncu Ezgi Mola, 6 bin 960 TL para cezasına çarptırıldı.

Ezgi Mola, Ankara 31'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülenduruşma sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada kararla ilgili olarak, "Şaşırmadım. Umarım şaşıracağımız günleri de görürüz" dedi.

Mola'nın 2 yıl 4 aya kadar hapsi isteniyordu.

Neler yaşandı?

18 yaşındaki İpek Er, geçtiğimiz yıl cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra intihar teşebbüsünde bulunmuş, yaklaşık bir ay yoğun bakımda kaldıktan sonra yaşamını yitirmişti.

BBC Türkçe'ye konuşan Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu'ndan Er ailesinin avukatı Gulan Gök, İpek Er'in Siirt'te 2 gece 3 gün alıkonulduğunu söylemişti. Gulan Gök, Er'in, Batman'daki evine döndüğünde ailesine cinsel saldırıya uğradığını anlattığını belirtmişti.-

İpek Er ve babasının, 7 Temmuz'da şikayetçi oldukları Musa Orhan hakkında soruşturma başlatıldı.

Orhan hakkında, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 12 yıldan az olmamak üzere hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan, 17 Temmuz 2020'de "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakıldı. Er ailesi karara itiraz etti.

Sosyal medyada Orhan'ın serbest bırakılması tepki çekmiş, Ezgi Mola da, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifdeleri kullanmıştı:

"Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica, umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhanTutuklansin" ifadelerini kullanmıştı.

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş'un Ezgi Mola'nın paylaşımı ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması sonrası oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı.

Akkuş, Ezgi Mola'ya destek veren 16 kişi ( Hazal Kaya, Atilla Taş, Barış Atay, Metin Uca, Hasibe Eren, Aslı İnandık, Mahsun Kırmızgül, İlkay Akkaya, Fatma Turgut, Funda Eryiğit, Serkay Tütüncü, Sarp Akkaya, Tan Taşçı, Ayşenil Şamlıoğlu, Rahşan Gülşan ve Selçuk Balcı) için de suç duyurusunda bulundu ve müvekkili hakkında örgütlü linç kampanyası yürütüldüğünü öne sürdü.

Musa Orhan, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun verdiği "devlet memurluğundan çıkarma" kararının ardından, 31 Ağustos 2020'de Jandarma Genel Komutanlığı'ndan da ihraç edilmişti.

Ezgi Mola'ya destek için başlatılan çevrimiçi bugüne kadar 27 bine yakın imza toplanmıştı.

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Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım! Uzman çavuş Musa Orhan'a hakaret iddiasıyla yargılanan Ezgi Mola'ya para cezası! Mola'dan ilk yorum: Şaşırmadım!
Kaynak: BBC

Musa Orhan, Ezgi Mola, Hakaret, Batman, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ezgi Mola'ya Musa Orhan'a hakaretten para cezası: 'Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri de görürüz' - Son Dakika

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