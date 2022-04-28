Facebook'un kullanıcı sayısı geçen yılki düşüşün ardından ilk defa arttı - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Facebook'un kullanıcı sayısı geçen yılki düşüşün ardından ilk defa arttı

28.04.2022 06:02
Facebook'un kullanıcı sayısı geçen yılki düşüşün ardından ilk defa arttı

2021’de kullanıcı sayısı ilk defa azalan Facebook, 2022’nin ilk üç ayında gidişatı tersine çevirmeyi başardı.

2021'de kullanıcı sayısı ilk defa azalan Facebook, 2022'nin ilk üç ayında gidişatı tersine çevirmeyi başardı. Fakat şirketin cirosu son 10 yılın en yavaş büyümesini gördü.

Facebook'un sahibi Meta şirketinin yaptığı açıklamaya göre günlük aktif kullanıcı sayısı Ocak-Mart döneminde 1,96 milyara yükseldi.

2021'deki düşüşün açıklandığı Şubat ayında şirketin hisseleri neredeyse yarı yarıya değer kaybetmişti.

Dünkü açıklamanın ardından Meta hisseleri yüzde 19 değer kazandı.

Facebook'u 2004 yılında kuran Mark Zuckerberg, "Bugün hizmetlerimizden faydalanan kişi sayısı hiç olmadığı kadar yüksek. Dünyanın dört bir yanından insanlara verdiğimiz hizmetlerden gurur duyuyorum" dedi.

Instagram ve Whatsapp'ın da sahibi olan Meta, yıllık ciro büyümesini yüzde 7 olarak açıkladı. İlk üç ay cirosu 27,9 milyar dolar oldu.

Analistler reklam verenlerin Ukrayna savaşının da artırdığı ekonomik belirsizlik ve yükselen maliyetler nedeniyle internet üzerinden verdikleri reklamları kıstığını belirtiyor.

İnternet reklamlarında Facebook, Google ile birlikte lider olsa da şirketler TikTok gibi yeni mecralara da yöneliyor.

Google'ın sahibi olan Alphabet bu hafta açıkladığı mali tablosunda yılın ilk üç ayındaki reklam gelirinin yüzde 22 arttığını duyurmuştu. Bu analistlerin beklediğinden daha düşük bir büyümeydi.

Zuckerberg TikTok ile rekabet edebilmek için "Reels" videolarına yatırım yaptıklarını ve bunun karşılığını almayı beklediklerini söyledi.

Öte yandan Apple'ın kişisel veri mahremiyetine dair getirdiği yeni özellikler, kişiye özel reklam verme olanaklarını kısıtlıyor.

Meta, bunun şirketin reklam gelirlerini 10 milyar dolar azaltabileceğini açıkladı.

Şirketin önümüzdeki aylar için açıkladığı 28-30 milyar dolar arası ciro da beklentilerin altında kaldı.

Meta bunun Ukrayna'daki savaş ve Avrupa'daki yasal değişikliklerden kaynaklandığını belirtti.

Rusya Mart ayında Facebook ve Instagram'ı yasaklamıştı.

Zuckerberg önümüzdeki süreçte yapay zeka ve sanal gerçeklik (Metaverse) alanlarındaki yatırımlarının büyümeyi sırtlamasını beklediklerini de ekledi.

Meta'nın ilk çeyrekteki kârı 7,46 milyar dolar oldu.

Piyasa analiz şirketi Insider Intelligence'tan Jasmine Ensberg "Meta'nın reklam modelinin önünde bazı büyük zorluklar var" dedi ve ekledi:

"Facebook zorluklara alışkın bir şirket fakat Apple'ın getirdiği değişiklikler Facebook'un reklam modeline ilk doğrudan tehdit oldu.

"TikTok'un yükselişi ve sosyal medya kullanımındaki değişimle birlikte Meta'nın reklam gelirlerini büyük bir tehlike bekliyor.

"Fakat yine de reklam verenler, kitlelere ulaşabilmek için Facebook ve Instagram'ı kullanmaya devam ediyor."

YORUMLAR
500
Meta, 10 yılın en yavaş gelir artışını bildirdi Meta, 10 yılın en yavaş gelir artışını bildirdi Boeing bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar zarar etti Boeing bu yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyar dolar zarar etti

Instagram, Facebook, dolar, Mart, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Facebook'un kullanıcı sayısı geçen yılki düşüşün ardından ilk defa arttı - Son Dakika

BBC

Son Dakika
01:01 İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı
00:59 Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni format belli oldu!
00:54 Gençler, Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti! Kemal Kılıçdaroğlu çay servisinde eşine yardım etti
00:52 Yaşlı adam, Kadir gecesi için camiye giderken kazada yaşamını yitirdi
00:28 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 06:21:03. #1.11#
SON DAKİKA: Facebook'un kullanıcı sayısı geçen yılki düşüşün ardından ilk defa arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement