Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti! - Son Dakika
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Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti!

31.03.2022 14:35

Geçen yıl sonbaharda Dağlık Karabağ'da savaşan Ermenistan ile Azerbaycan arasında imzalanan ateşkese karşın gerilim sürüyor. Ermeni yönetimi, Rus barış gücü askerlerinin görev alanında olduğunu belirttiği Farruh köyünün Azeri ordusu tarafından alındığını duyurdu.

geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ı savaşla tehdit eden Rus milletvekilinin sözlerinin içinin boş olmadığı görüldü.

ERMENİSTAN RUSYA'DAN YARDIM İSTEDİ

Farruh köyünü kaybeden Ermenistan Rusya'ya çağrı yaparak barış gücü askerlerinin (Rus ordusu) somut adımlar atmasını istedi. Yapılan çağrıya olumlu yanıt veren Rus ordusu soluğu Farruh köyünde aldı.

Azerbaycan ordusunun, Ermeni ordusunu çıkartarak ele geçirdiği Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti

BARIŞ GÜCÜ BAYRAĞI YERİNE RUS BAYRAĞI AÇTILAR

Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinden temizlediği Farruh köyüne, Rus askerleri tekrar girerek ''kontrolümüzdedir'' mesajı verdi. Bölgede barış gücü bayrağı yerine Rusya bayrağı açılması ise dikkat çekti.

RUS MİLLETVEKİLİ AZERBAYCAN'I TEHDİT ETMİŞTİ

Rus Milletvekili Mihail Delyagin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Azerbaycan'ı tehdit etmişti. Ukrayna'nın ardından gerek görüldüğü taktirde Azerbaycan'a da askeri müdahale yapabileceklerini belirten Delyagin "Laftan anlamıyorlarsa, askeri gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek"

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