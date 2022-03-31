Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti! - Son Dakika

geçtiğimiz günlerde Azerbaycan'ı savaşla tehdit eden Rus milletvekilinin sözlerinin içinin boş olmadığı görüldü.
Farruh köyünü kaybeden Ermenistan Rusya'ya çağrı yaparak barış gücü askerlerinin (Rus ordusu) somut adımlar atmasını istedi. Yapılan çağrıya olumlu yanıt veren Rus ordusu soluğu Farruh köyünde aldı.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan güçlerinden temizlediği Farruh köyüne, Rus askerleri tekrar girerek ''kontrolümüzdedir'' mesajı verdi. Bölgede barış gücü bayrağı yerine Rusya bayrağı açılması ise dikkat çekti.
Rus Milletvekili Mihail Delyagin geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Azerbaycan'ı tehdit etmişti. Ukrayna'nın ardından gerek görüldüğü taktirde Azerbaycan'a da askeri müdahale yapabileceklerini belirten Delyagin "Laftan anlamıyorlarsa, askeri gücümüzü anlamaya başlamaları gerekecek"
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