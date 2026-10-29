Fed faiz artışına ara verdi, politika faizi yüzde 3,75-4 aralığında sabit kaldı - Son Dakika
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Fed faiz artışına ara verdi, politika faizi yüzde 3,75-4 aralığında sabit kaldı

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Fed faiz artışına ara verdi, politika faizi yüzde 3,75-4 aralığında sabit kaldı
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı; karar 12 üyeden 10'unun oyuyla alındı. Fed Başkanı Kevin Warsh, yüksek enflasyonun sürdüğünü belirterek fiyat istikrarının sorumlulukları olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranını yüzde 3,75-4 aralığında sabit bıraktı.

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba günü tamamlanan toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 3,75 ile 4,00 aralığında sabit tuttu. Faiz kararının ardından ABD borsalarında ana endeksler yatay seyrini korurken, ABD tahvil faizleri ve dolar endeksi hafif yükseliş kaydetti. Eylül ayında 3 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk faiz artırımının ardından Fed'in faiz artışına ara vermesi piyasa beklentileri dahilinde gerçekleşti. Aralık ayında olası bir faiz artırımının ise halen gündemde olduğu değerlendiriliyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından yayımlanan kararda, ekonomik faaliyetlerin güçlü bir hızla büyümeye devam ettiği, jeopolitik gelişmeler nedeniyle belirsizliğin yüksek seyrettiği ancak iç harcamaların dirençli kaldığı belirtildi. Üretkenlik artışının güçlü, sermaye yatırımlarının sağlam olduğuna dikkat çekilen açıklamada, istihdam artışının iş gücüyle uyumlu seyrettiği ve işsizlik oranının az değişim gösterdiği ifade edildi. Yüksek enflasyonun sürdüğü vurgulanan metinde, çift görev tanımı doğrultusunda politika faizinin yüzde 3,75- 4 aralığında tutulmasına karar verildiği, bankacılık sisteminde bol rezerv sağlama ve fiyat istikrarı politikasının teyit edildiği aktarıldı. Açıklamada ayrıca daha fazla bilginin toplanmasının, enflasyonun zamanında yüzde 2 hedefine dönmesini sağlayacak uygun politika duruşunu belirlemeye yardımcı olacağı kaydedildi. Karar, 12 FOMC üyesinden 10'unun oyuyla alınırken, 2 üye faiz artırımı yönünde oy kullandı.

FED BAŞKANI WARSH'TAN AÇIKLAMALAR

Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fed Başkanı Kevin Warsh, eylül ayındaki faiz adımının ardından finansal ve kredi koşullarında bazı sıkılaşmalar görüldüğünü, piyasa katılımcılarının sermaye tahsisinde daha seçici davrandığını belirtti. Yakın dönem enflasyon tablosunun halen çok yüksek olduğunu ifade eden Warsh, "Enflasyonu düşürmek bizim sorumluluğumuz" diyerek son günlerdeki görüşmelerin ağırlıklı olarak fiyat istikrarı hedefine odaklandığını söyledi.

Warsh, Fed'in gelecek yıllarda toplantı takviminde değişikliğe gideceğini, yılda 8 olan toplantı sayısının korunacağını ancak 2027 yılında bir toplantının tamamen genel para politikası stratejisine ayrılacağını, bu toplantıda faiz oylaması veya politika açıklaması yapılmayacağını bildirdi. Warsh, 2028 yılında ise iki strateji oturumu yapılmasını beklediğini ve bu değişikliğin büyük sorular üzerinde düşünmeye zaman tanıyacağını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı kurul üyelerinin ülkenin kötüye gitmesini istediği yönündeki iddialarına ilişkin soruya yanıt veren Warsh, kamu görevlilerinin açıklamalarına yorum yapmayacağını dile getirdi.

Kaynak: DHA
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