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Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze'deki hastane ve ambulansları kasıtlı olarak hedef alıyor - Son Dakika

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze'deki hastane ve ambulansları kasıtlı olarak hedef alıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze\'deki hastane ve ambulansları kasıtlı olarak hedef alıyor
Son Güncelleme: 09.10.2023 15:59

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hastane ve ambulansları kasıtlı olarak hedef aldığını belirtti. Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'deki tedavi merkezlerine, araçlara ve ambulans ekiplerine yönelik saldırganlığının önüne geçilmesi çağrısında bulundu. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir hastane personelinin öldürüldüğünü, bazı hastane çalışanları ile vatandaşların yaralandığını duyurmuştu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hastane ve ambulansları kasıtlı olarak hedef aldığını belirtti.

Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Keyle, İsrail'in hastane ve ambulansları kasıtlı olarak hedef aldığını söyledi.

Uluslararası topluma İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki tedavi merkezlerine, araçlara ve ambulans ekiplerine yönelik saldırganlığının önüne geçilmesi çağrısında bulunan Keyle, sağlık ekiplerinin hedef alınmasının uluslararası hukukun ve teamüllerin büyük bir ihlali olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda bir hastane personelinin öldürüldüğünü, bazı hastane çalışanları ile vatandaşların yaralandığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze'deki hastane ve ambulansları kasıtlı olarak hedef alıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, Gazze'deki hastane ve ambulansları kasıtlı olarak hedef alıyor - Son Dakika
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