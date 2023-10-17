Filistinli doktorun acı günü! İsrail bombardımanında ailesini kaybetti

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı andan itibaren ara vermeksizin hastaneye getirilen yaralıları tedavi etmek için çalışan Filistinli doktor kendi ailesini İsrail bombardımanında kaybetti.

CENAZE NAMAZINDA ZOR DURABİLDİ

Günlerce enkaz altında kalan eşi ve 4 çocuğuna ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu ulaşan doktor, cenaze namazında güçlükle ayakta durdu.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

GAZZE'DE 2 BİN 778 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti. İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.