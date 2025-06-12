Filistinli Doktor İtalya\'ya Getirildi

İSRAİL'in 24 Mayıs'ta Gazze'ye düzenlediği saldırıda 10 çocuğundan 9'unu ve eşini kaybeden Filistinli doktor Ala en-Neccar, hayatta kalan oğlu ve bazı Filistinliler İtalya'ya götürüldü.

İtallya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait 3 C-130 nakliye uçağı ile aralarında Filistinli doktor Ala en-Neccar ve oğlu Adem'in de olduğu tedaviye muhtaç 17'si yaralı 53'ü refakatçi olmak üzere 70 kişi dün akşam saatlerinde İtalya'ya ulaştı. İçinde sağlık ekipleri de bulunan uçakların, İtalyan diplomatik makamlarının girişimiyle İsrail'in Eliat Havalimanı'ndan havalandıkları ve Milano Linate, Verona ile Practica di Mare havalimanlarına geldikleri kaydedildi.

Ala en-Neccar ve oğlu Adem'i Milano Linate Havalimanı'nda İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin karşıladığı bildirildi. Anne en-Naccar'ın Milano'ya varışlarının ardından İtalya'nın kendilerine bu imkanı tanıması dolayısıyla teşekkür ettiği aktarıldı.