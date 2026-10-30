Filo Jet kazasında 28 kişi öldü, 9 şüpheliye 7 gün daha tutukluluk kararı verildi - Son Dakika
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Filo Jet kazasında 28 kişi öldü, 9 şüpheliye 7 gün daha tutukluluk kararı verildi

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Filo Jet kazasında 28 kişi öldü, 9 şüpheliye 7 gün daha tutukluluk kararı verildi
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Filo Jet kazasında 28 kişi öldü, 9 şüpheliye 7 gün daha tutukluluk kararı verildi
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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta 28 kişinin ölümüyle sonuçlanan Filo Jet kazası soruşturmasında 9 şüpheli 10'uncu kez mahkemeye çıktı. Girne Kaza Mahkemesi, incelenecek deliller bulunduğunu belirterek 9 şüphelinin tutukluluğunu 7 gün daha uzattı.

Emir Abdurrahman BULUT/KKTC, – KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 28 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet kazasına ilişkin soruşturmada 9 şüpheli, 10'uncu kez mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada kaptanın Honduras'tan para karşılığında gemi ehliyeti alma konuşmaları, kilitli salon kapıları ve güvenlik eksikliklerine ilişkin ses kayıtları gündeme gelirken, mahkeme 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Girne Kaza Mahkemesi'nde görülen duruşmada şirket direktörü Ali Ö., kaptan Mustafa Ö., ikinci kaptan Merve Nur S., makinistler Zeki Ö. ve Metin G. ile mürettebat Sertan E., Kadir K., Vale H. ve Raşat İ. hazır bulundu. Şüpheliler hakkında, "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla yürütülen soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

KAPTANIN EHLİYET KONUŞMASI VE KİLİTLİ KAPILAR KAYITLARDA

Mahkemede şahitlik eden Müfettiş Muavini Mehmet Mannaş, geminin kara kutusu olarak bilinen Seyir Veri Kayıt Cihazı'ndaki (VDR) 48 günlük ses kaydının incelendiğini, 20 günlük kaydın incelemesinin ise sürdüğünü açıkladı. Kayıtlarda kaptanın Honduras'tan para karşılığında gemi ehliyeti almasına ilişkin konuşmaların bulunduğu belirtildi. Söz konusu belgenin 3 bin 500 dolara temin edileceği iddiası da gündeme geldi.

Ses kayıtlarında geminin salon kapılarının kilitli tutulmasına ilişkin konuşmaların da yer aldığı ifade edildi. Kaptanın kapıların neden kilitlendiğini sorguladığı, mürettebat arasında ise kötü hava koşullarında yolcuların paniğe kapılmasını önlemek amacıyla kapıların kapalı tutulduğuna ilişkin konuşmalar geçtiği mahkemeye aktarıldı. Kayıtlarda can kurtarma sallarının motor sistemindeki arızaya ilişkin konuşmaların da bulunduğu, motorun güç kaynağına su girmesi nedeniyle bozulduğunun ifade edildiği kaydedildi. Yolculara can yeleklerinin kullanımı ve acil tahliye konusunda bilgilendirme videosu sunulmadığına ilişkin konuşmalar da soruşturma kapsamında değerlendirildi.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ

Müfettiş Muavini Mannaş, gemideki hasarın nedenlerine ilişkin araştırmaların sürdüğünü, Türkiye'den gelecek 4 bilirkişiyle ilgili yazışmaların devam ettiğini bildirdi. İki üniversite öğretim görevlisinin de bilirkişi raporu hazırlamaya başladığı açıklandı.

Sekiz şüphelinin avukatı Bahar Ersözer ise gemide büyük bir arıza bulunmadığını savundu. Ersözer, kapıların kilitlenmesine ilişkin konuşmaların hangi tarihlerde gerçekleştiğinin belirlenmesini istedi. Arama kurtarma sürecinde Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti'nin faaliyetlerinin de araştırılması gerektiğini ifade etti.

AİLELER MAHKEME ÖNÜNDE TOPLANDI

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, duruşma sırasında mahkeme binası dışında eylem yaparak adalet taleplerini yineledi. Aileler, kazada ihmali ve sorumluluğu bulunan herkesin ortaya çıkarılmasını ve yargı önünde hesap vermesini istedi. Geminin sefere uygunluğu, yolcu güvenliği, kilitli kapılar, can kurtarma ekipmanları ve tahliye önlemlerinin bütün yönleriyle araştırılmasını talep eden aileler, soruşturmanın yalnızca gemi personeliyle sınırlı kalmaması gerektiğini vurguladı.

9 ŞÜPHELİYE 7 GÜN DAHA TUTUKLULUK

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğini ve incelenmesi gereken deliller bulunduğunu dikkate aldı. Yargıç Mine G. Serden, 9 şüphelinin 7 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi. Filo Jet kazasına ilişkin soruşturma; geminin teknik durumu, güvenlik önlemleri, mürettebatın sorumlulukları ve olası ihmaller yönünden devam ediyor.

Kaynak: DHA
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