Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi

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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Londra'da düzenlenen 'Ukrayna' konulu zirvenin ardından yaptığı açıklamada, Kiev'in 'de facto' fiili olarak NATO üyesi olması gerektiğini söyledi.

04.03.2025 20:14  Güncelleme: 20:46
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Londra'da düzenlenen "Ukrayna" konulu zirvenin ardından CNN'e açıklamalarda bulundu.

"LONDRA'DAN DAHA İYİMSER DÖNDÜM"

Avrupa ülkeleri arasında son haftalarda bir 'uyumsuzluk' yaşandığını ve bir plan olmadığını belirten Stubb, "Londra'dan daha iyimser döndüm, bir planın taslağını görmeye başladığımızı düşünüyorum." dedi.

Finlandiya'dan, Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği mesajı
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb

"RUSYA'YA BASKI ARTIRILMALI"

Stubb, barış planının ilk aşamasında, Ukrayna'nın askeri ve ekonomik açıdan güçlendirilmesinin yanı sıra yaptırım yoluyla Rusya'ya baskının artırılması gerektiğini ifade etti. Ukrayna'nın öncülük ettiği ve Avrupa'nın desteklediği bir "güvenlik düzenlemeleri sistemi" de kurulması gerektiğini kaydeden Stubb, bu sürecin ardından "ateşkes ve barış görüşmeleri" olmasının önemini vurguladı.

"NEDEN ONLARA DE FACTO ÜYELİK VERMİYORUZ?"

Stubb, Ukrayna'nın yakın zamanda NATO üyesi olmasının "zor" göründüğünü vurgulayarak, "Neden bunun yerine onlara de facto üyelik vermiyoruz? Müzakereler sona erdiğinde ve barış anlaşması yapıldığında, eğer Rusya bu anlaşmayı bozarsa ve Ukrayna'ya yeniden saldırırsa, Ukrayna doğrudan NATO üyesi olur." ifadelerini kullandı.

Finlandiya'dan, Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği mesajı

"ABD, RUSYA'YLA EL ELE YÜRÜYEMEZ"

Rusya'nın dünyaya, ABD'nin kendi safında olduğunu kanıtlamaya çalıştığını savunan Stubb, "Saldırgan olan Rusya'dır. (Rusya) Ukrayna devletini ve Ukrayna kimliğini ele geçirmeye ve yok etmeye çalıştığı bir savaş başlattı." değerlendirmesinde bulundu. Stubb, ABD'nin rolüne de değinerek, "ABD süper güç ve özgür dünyanın lideri konumunu korumak istiyorsa, Rusya ile el ele yürüyemez." açıklamasını yaptı.

"PUTİN, KREMLİN'DE ÇOK MUTLU VE GÜLÜMSÜYOR OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemlerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde nasıl bir etkisi olacağı sorusuna ise Stubb, "(Putin) Kremlin'de çok mutlu ve gülümsüyor olacak." yanıtını verdi.

Ukrayna için \'de facto\' NATO üyeliği önerisi
Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Ukrayna için 'de facto' NATO üyeliği önerisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 78908900:
    S.G Ukrayna/Rusya savaşı Nato sevdası yüzünden ,kaşıyın Rusya yı başınıza bela olsun .Olumsuz bir durumda Nato'nun 5. maddesi işleyeceğini sanan aptallar toplulugu AB . 22 1 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    Neden mi Ukraynaya de facto uyelik verilmiyor? Çünkü top Amerikanin ve Ukraynayi oynatmiyor 16 1 Yanıtla
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