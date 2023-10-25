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Finlandiya'da Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi - Son Dakika

Finlandiya'da Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi

Son Güncelleme: 25.10.2023 19:24

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bulunan Türkiye'nin büyükelçilik binasına boyalı ve sis bombalı saldırı gerçekleştirildi. Polis ve kurtarma ekipleri olay yerine ulaşarak müdahalede bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Finlandiya'da, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinin girişine boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlendi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Helsinki Polisinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçilikte görülen dumanın ardından polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Finlandiya'da Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi

BOYALI VE SİS BOMBALI SALDIRI

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle boyalı ve sis bombalı saldırıyı gerçekleştirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Finlandiya'da Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğine saldırı düzenlendi
Kaynak: AA

Finlandiya, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Finlandiya'da Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Finlandiya'da Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi - Son Dakika
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