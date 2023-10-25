Finlandiya'da Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi

Finlandiya'da, Türkiye'nin Helsinki Büyükelçiliğinin girişine boyalı ve sis bombalı saldırı düzenlendi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNE GELDİ

Helsinki Polisinin X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Büyükelçilikte görülen dumanın ardından polis ve kurtarma ekiplerinin olay yerine ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

BOYALI VE SİS BOMBALI SALDIRI

Büyükelçilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, maskeli kişiler, kiralık bisikletlerle boyalı ve sis bombalı saldırıyı gerçekleştirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelirken, saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.