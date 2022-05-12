Finlandiya'dan Rusya'yı çok kızdıracak açıklama: Derhal NATO üyeliğine başvurulmalı - Son Dakika
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Finlandiya'dan Rusya'yı çok kızdıracak açıklama: Derhal NATO üyeliğine başvurulmalı

12.05.2022 11:57
Finlandiya'dan Rusya'yı çok kızdıracak açıklama: Derhal NATO üyeliğine başvurulmalı

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yaptıkları ortak açıklamada, Rusya'yı kızdıracak bir hamleye imza atarak, ülkelerinin güvenliği için derhal NATO üyeliğine başvurulması gerektiğini ifade ettiler.

Rusya'nın sınırlarındaki NATO gücünden rahatsız olduğu gerekçesiyle Ukrayna'ya başlattığı harekatın ardından Avrupa'nın doğusundaki birçok ülkenin de yapacağı hamleler dikkatle izleniyor. Son olarak Finlandiya'dan Rusya'yı çok kızdıracak bir açıklama geldi.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN'DAN ORTAK AÇIKLAMA

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yaptıkları ortak açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır" dedi. Yapılan ortak açıklamada, "NATO üyeliği Finlandiya'nın güvenliğini ve tüm savunma ittifakını güçlendirecektir. Finlandiya, gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalıdır. Bu kararın alınması için gereken ulusal adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin

KAMUOYU DESTEĞİ BÜYÜDÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik geçtiğimiz Şubat ayında başlattığı saldırılardan bu yana, Finlandiya'nın NATO'ya katılmasına ilişkin yapılan anketlerde kamuoyu desteğinin yüzde 30'dan yüzde 80'e yükseldiği kaydedildi.

Ayrıca Finlandiya'nın komşusu İsveç'in de yakın zamanda NATO'ya katılma isteği hakkında açıklama yapması bekleniyor. Rusya ise daha önce yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya katılmamaları konusunda uyararak, bu kararın sonuçları olacağını söylemişti.

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Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Finlandiya'dan Rusya'yı çok kızdıracak açıklama: Derhal NATO üyeliğine başvurulmalı - Son Dakika


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