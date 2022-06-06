Finlandiya istihbarat teşkilatı başkanı, Erdoğan'ın terör tepkisine cevap verdi: Terörizmin yuvası değiliz - Son Dakika
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Finlandiya istihbarat teşkilatı başkanı, Erdoğan'ın terör tepkisine cevap verdi: Terörizmin yuvası değiliz

06.06.2022 10:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütlerine verdiği destek sebebiyle NATO üyeliğine karşı çıktığı Finlandiya'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Finlandiya istihbarat teşkilatı Supo'nun başkanı Antti Pelttari, "Biz terörizmi ciddiye alıyoruz ve asla terörizmin yuvası değiliz. Biz kanunlar ve prosedürlerle hareket ediyoruz ve Avrupa Birliği'nin terör örgütleriyle ilgili listesini takip ediyoruz" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle birlikte NATO'ya girmek istediğini açıkça beyan eden İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği Türkiye'nin tepkisini çektikten sonra Helsinki'den dikkat çekici bir çıkış geldi. Türkiye'nin iki ülkenin üyeliğini veto edeceğini açıklaması sonrasında Finlandiya'dan üst düzey bir isim konuştu.

TÜRKİYE'NİN TERÖR ÖRGÜTÜYLE İLGİLİ ENDİŞELERİNE İLİŞKİN KONUŞTU

İngiliz Financial Times'a konuşan Finlandiya istihbarat teşkilatı Supo'nun başkanı Antti Pelttari, Türkiye ile yaşanan gerilimi değerlendirdi. Finlandiya'nın son dönemde Türkiye'ye "şirin gözükme çabası" içinde olduğunu yazan Financial Times'a konuşan Pelttari, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile ilgili endişeleriyle ilgili net açıklamalarda bulundu.

"BİZ TERÖRİZMİ CİDDİYE ALIYORUZ"

Pelttari, "Yıllardır terör örgütü PKK'nın hamlelerini izliyoruz. Bu yılki Finlandiya istihbarat hareketleri raporunda PKK'nın finans ve gelir kaynaklarına yönelik adımlarını konuştuk. Bunu ciddiye alıyoruz. Bu çok açık bir şekilde terör örgütü. Biz terörizmi ciddiye alıyoruz. Biz terörizmin yuvası değiliz. Biz kanunlar ve prosedürlerle hareket ediyoruz ve Avrupa Birliği'nin terör örgütleriyle ilgili listesini takip ediyoruz" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğinin tartışılmaya başlandığı bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" demiş ve bu iki ülkenin üyeliğini veto edeceğinin sinyalini vermişti. Daha sonra Erdoğan'ı ikna etmek için İskandinav ülkelerinden heyet gönderilmesi gündeme geldiğinde ise Erdoğan, "Hatta ve hatta PKK yanlısı teröristler var parlamentolarında. Biz bunların neyine güveneceğiz. Ha pazartesi Türkiye'ye geleceklermiş. Bizi ikna etmeye mi gelecekler. Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar" demiş ve bu sözler gündem olmuştu. Devreye NATO ve ABD girse de bu konu halen belirsizliğini koruyor.

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Avrupa Birliği, Finlandiya, Türkiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

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