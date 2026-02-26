Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi - Son Dakika
Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi

Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi
26.02.2026 07:13
Dünyaca ünlü bilim insanı Stephen Hawking'in Jeffrey Epstein dosyalarında yer alan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafı sonrası ortaya atılan imalara ailesi yanıt verdi; fotoğraftaki bikini giymiş iki kadının Hawking'in bakıcıları olduğunu belirten aile, ünlü fizikçiye yönelik suçlamaların asılsız olduğunu açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın Jeffrey Epstein'a ilişkin dosyalarındaki yeni belge ve fotoğraf paylaşımları, dünyanın en tanınmış bilim insanlarından biri olan Stephen Hawking'in adının yeniden gündeme gelmesine yol açtı. Belgeler arasında yer alan bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayılırken, Hawking'in ailesi iddialara yanıt verdi.

BAKIM PERSONELİYMİŞ

Ailenin açıklamasına göre, fotoğrafta Hawking'in yanında görülen iki bikini giymiş kadın, yanlış yorumlara maruz kalmasının aksine, onun uzun süredir beraber çalıştığı bakım personeliydi. Fotoğrafın 2006'da Karayipler'de St. Thomas adasında, bir bilim konferansı sırasında çekildiği öne sürülüyor. Hawking o dönemde ALS nedeniyle sürekli bakım ve destek gerektiriyordu.

"SON DERECE UZAK VE HAKSIZ"

Hawking'in ailesi, ünlü bilim insanının 20. yüzyılın en önemli fizikçilerinden biri olduğunu hatırlatarak, görüntünün yanlış yorumlanmasının "son derece uzak ve haksız" olduğunu ifade etti. Açıklamada, Hawking'in sağlık koşullarının ve yanında çalışan bakım ekibinin bağlam dışı şekilde göz ardı edilemeyeceği vurgulandı.

Epstein dosyalarında Hawking'in adı birçok kez geçiyor ancak bu, bilim insanına yönelik resmi bir suçlama veya delil anlamına gelmiyor. Hawking, 2006'da St. Thomas'da düzenlenen bilim etkinliğine katılmış, beş ay sonra Epstein'a Florida'da reşit olmayanlarla yasa dışı ilişki suçlaması yöneltilmişti. Hawking hiçbir zaman suçlanmadı ve 2018'de hayatını kaybetti.

Jeffrey Epstein, Stephen Hawking, Bilim İnsanı, Hukuk, Bilim, Yaşam, Dünya, Son Dakika

