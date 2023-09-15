Fransa Büyükelçisi Nijer'de rehin alındı - Son Dakika

Fransa Büyükelçisi Nijer'de rehin alındı

Fransa Büyükelçisi Nijer\'de rehin alındı
Son Güncelleme: 15.09.2023 21:43

Nijer'de darbe yönetimi, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'yi rehin aldı. Haberi duyuran Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ''Nijer'de şu anda sizinle konuştuğum sırada kelimenin tam anlamıyla büyükelçilikte rehin alınmış bir büyükelçimiz ve diplomatik görevliler var ve gıda teslim edilmesine izin verilmiyor. Askeri erzakla yemek yiyorlar." ifadelerini kullandı.

26 Temmuz'da darbenin yaşandığı Nijer ile Fransa arasındaki "büyükelçi" krizi derinleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin rehin alındığını duyuldu.

Fransa Büyükelçisi Nijer'de rehin alındı

FRANSA'NIN NİJER BÜYÜKELÇİSİ REHİN ALINDI

Nijer'de 26 Temmuz'da yaşanan askeri darbenin ardından tansiyon iyice yükseldi. Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye, askeri yönetim tarafından yapılan çağrıya rağmen ülkeyi terk etmedi. Itte, yanındaki diplomatlarla birlikte rehin alındı.

MACRON: GIDA TESLİM EDİLMESİNE İZİN VERİLMİYOR

Haberi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron duyurdu. Macron, Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin Nijer'de "kelimenin tam anlamıyla rehin alındığını" belirtti. Macron, Semur-en-Auxois köyünü ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, "Nijer'de şu anda sizinle konuştuğum sırada kelimenin tam anlamıyla büyükelçilikte rehin alınmış bir büyükelçimiz (İtte) ve diplomatik görevliler var ve gıda teslim edilmesine izin verilmiyor. Askeri erzakla yemek yiyorlar." dedi.

Fransa Büyükelçisi Nijer'de rehin alındı
Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte

NİJER İLE FRANSA ARASINDA "BÜYÜKELÇİ" KRİZİ

Nijer'de 26 Temmuz'da başa geçen askeri yönetim, 25 Ağustos'ta Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'ye ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre tanımış ancak Büyükelçi Itte, ülkeden ayrılmamıştı. Fransa, "askeri cuntanın Fransız elçinin gitmesini talep edebilecek bir otorite olmadığını" açıklamıştı.

NİJER, FRANSA'YA NOTA GÖNDERMİŞTİ

Bunun üzerine Nijer Dışişleri Bakanlığı, 31 Ağustos'ta Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderdiği notada Büyükelçi Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu. Notadan sonra Fransa'nın Niamey Büyükelçiliği etrafında sıkı güvenlik önlemleri alınmış ve elçiliğe girip çıkan araçlar, Nijer güvenlik güçlerince kontrol edilmeye başlanmıştı.

Fransa Büyükelçisi Nijer'de rehin alındı

FRANSA ASKERLERİNİN GÜVENLİĞİ ARTIRILDI

Aynı şekilde Fransız askerlerinin konuşlu olduğu başkentteki "Niamey 101" isimli hava üssü etrafında da güvenlik artırılmıştı. Viyana Sözleşmesi'nin sağladığı diplomatik dokunulmazlık uyarınca Fransa'nın Niamey Büyükelçiliğine giremeyen askeri yönetimin, dokunulmazlığını iptal ettiği Büyükelçi Itte'yi elçilik binası dışında "yakalamak" istediği biliniyor. Hala Nijer topraklarında bulunan Büyükelçi Itte'nin tam nerede olduğu ise bilinmiyor.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti. CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Fransa Büyükelçisi Nijer'de rehin alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa Büyükelçisi Nijer'de rehin alındı - Son Dakika
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