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Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron erkek doğduğu iddialarına karşı dava açıyor - Son Dakika
BBC

Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron erkek doğduğu iddialarına karşı dava açıyor

22.12.2021 18:54
Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron erkek doğduğu iddialarına karşı dava açıyor

Avukatı, Brigitte Macron'un hakkındaki, erkek doğduğu ve trans kadın olduğu yolundaki iddialara karşı dava açmaya hazırlandığını doğruladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, hakkında internet üzerinden yayılan trans olduğu ve aslında erkek doğduğu yolundaki iddialara karşı dava açmaya hazırlanıyor.

İddialar ilk olarak Eylül ayında aşırı sağcı bir internet sitesinde yayınlanmış sonra komplo teoricileri tarafından yaygınlaştırılmıştı.

Söylentilerde Brigitte Macron'un doğuştan erkek olduğu ve Jean-Michel Trogneux adıyla nüfusa kaydedildiği iddia ediliyordu.

İddia o kadar yaygınlaştı ki Jean-Michel Trogneux adı sosyal medyada onbinlerce kişi tarafından etiketlendi.

İlk evliliğinden üç yetişkin çocuğu olan Brigitte Macron'un avukatı şimdi Fransa'nın 'First Lady'sinin dava açmaya hazırlandığını doğruladı.

AFP ajansına konuşan Jean Ennochi "Süreci başlatmaya karar verdi, çalışmalar sürüyor" dedi.

Macron'un siyasi muarızları başlattı

68 yaşındaki Brigitte Macron hakkındaki asılsız iddialar eşi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi muarızları tarafından yayıldı. Bunlar arasında aşırı sağcı, aşı karşıtı gruplar ve QAnon komplo teorisi hareketi de var.

Fransız medyası, iddiaların kaynağını araştırırken, aşırı sağcı bir internet sitesinde Natacha Rey adlı bir kadın tarafından yazılan yazıya ulaştı.

Liberation gazetesine göre, iddialar daha sonra çok izlenen bir YouTube yayınında tartışılması ve aşı karşıtları, Covid'e inanmayanlar ve aşırı sağcı aktivistler tarafından internette paylaşılmasıyla birlikte iyice yayıldı.

Aslında Macron 2017 yılında cumhurbaşkanlığına seçildiğinden bu yana eşi ilk kez hedef alınmıyor.

Daha önce de Macron ile eşi arasındaki 25 yıllık yaş farkı, sosyal medya 'trolleri'nin hedefi olmuştu.

Son sahte haber de Fransa'nın 2022 ilkbaharında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gündemde daha öne çıkmasıyla eş zamanlı yayıldı.

Macron henüz ikinci dönem adaylığını resmen açıklamadı ama çoğu gözlemci yeniden aday olmasını bekliyor.

Karşısındaki adaylar arasında sağcı Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Valerie Pecresse ve aşırı sağın adayı olmayı ümid eden Fransız televizyon sunucusu ve yazar Eric Zemmour da var.

İnanılmayacak iddiaya karşı dava açmanın kime faydası var?

BBC Paris muhabiri Hugh Schofield

Şimdi birçok kişi Brigitte Macron'un bu kadar inanılmaz bir uyduruk haberi engellemek için neden mahkemeye gittiğini soruyor.

Mesela Elvis Presley'in akrabaları, onun hala yaşadığını ve Memphis'de yol kenarındaki bir kafede yemek yerken görüldüğü iddialarına dava mı açmıştı?

Mahkemeye başvurarak hukuki süreç başlatmak, komplo teorilerine inanmaya yatkın olanlara hakikaten gizlenecek bir şey olduğu fikrini vermez mi? "Yoksa niçin ciddiye alsın?" demezler mi?

Gerçek hayatta Brigitte Macron'un trans kadın olduğu iddialarına -bir avuç insan dışında- inanan olduğuna dair bir işaret görünmüyor.

Gazeteciler ve internet kullanıcıları bu konudaki internet trafiğinin önemini olduğundan büyük gösterebilir. Söylentiler çok tepki ve paylaşım almış olabilir ama bu, iddialara inanıldığını göstermiyor.

Le Monde gazetesinin işaret ettiği gibi Fransa'nın komplo teorisyenleri şimdi 'daha önemli' konularla meşgul.

2022'deki seçimlerle ilgili teorilere odaklanmış durumdalar ve 'yerleşik düzen'in seçimlere hile karıştırıp karıştıramayacağını tartışıyorlar.

Hakiki QAnon takipçileri için Brigitte Macron'la ilgili iddialar en iyi ihtimalle asıl konudan dikkatleri dağıtan bir ayrıntı, en kötü ihtimalle ise, o kadar inanılmaz ki, kendilerinin itibarını sarsmak için özellikle birileri tarafından onlara malediliyor olabilir.

Ah tamam! Gelsin yeni bir komplo teorisi!

Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron erkek doğduğu iddialarına karşı dava açıyor
Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron erkek doğduğu iddialarına karşı dava açıyor

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Son Dakika Dünya Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşi Brigitte Macron erkek doğduğu iddialarına karşı dava açıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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