Fransa'da 5.8 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi: Binalarda Hasar Büyük

Fransa Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkenin batısında dün 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini ifade etti. Bakan Bechu, 1 kişinin hafif yaralandığını, depremin Fransa'da kayıtlara geçen en büyük depremlerden biri olduğunu belirtti.

1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Deux-Sevres ve Charente-Maritime bölgelerinde çok sayıda binada hasar meydana geldiğini aktaran Bakan Bechu, Charente-Maritime'ye bağlı La Laigne köyü sakinlerinin tedbir amacıyla tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

BİN 100 EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Fransız medyası da binalardan taşlar düştüğünü ve duvarlarda çatlaklar oluştuğunu aktardı. Charente-Maritime bölgesinde bir elektrik hattının devrildiği, bin 100 evin elektriksiz kaldığı belirtildi. Depremin ülkenin kuzeyindeki Rennes ile güneybatıdaki Bordeaux'a kadar hissedildiği vurgulandı. Bölgede sabah saatlerinde ise 5 ve 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.