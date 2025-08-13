Fransa\'da Nükleer Santralde Denizanası Krizi

Fransa'daki bir nükleer santralde denizanası sürüsünün tesiste bulunan dört nükleer reaktörün soğutma sistemlerini tıkadığı belirtildi.

NÜKLEER SANTRALDE ENERJİ ÜRETİMİ TAMAMEN DURDU

Yetkililer, olası bir nükleer felakete engel olmak için reaktörlerin otomatik olarak kapandığını açıkladı. Diğer iki reaktörü bakımda olan nükleer santraldeki enerji üretimi denizanaları sebebiyle tamamen durdu.

Fransızlar filtreleri tıkayan denizanalarını temizlemeye çalışıyor.

DENİZANASI NÜFUSUNDA ARTIŞ

Bölgede son yıllarda denizanası nüfusunda artış var. Bilim insanları denizanalarının küresel ısınmanın etkisiyle hızla ürediğini vurguluyor.

Santralin yakınındaki sahiller, aynı zamanda İngiltere'ye geçmeye çalışan göçmenlerin uğrak noktalarından biri olarak öne çıkıyor. İstilacı denizanalarının zehirli olmadığı, dolayısıyla insan sağlığı açısından doğrudan bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.