Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

28.06.2023 03:01

Fransa'nın Nanterre kentinde polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olaya tepki gösterenler farklı kentlerde sokaklara inerek çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi. İtfaiyeciler yangınlara müdahale ederken gençler ve polis arasında arbede yaşandı. Belediye binası ve bir okulda da yangın çıkarken toplam 13 kişi gözaltına alındı. Görüntülerde, ateş açan polisin aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu ve aracın direğe çarptığı görülüyor.

Fransa'da Nanterre kentinde dün dur ihtarına uymayan araca polis tarafından açılan ateşte 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Olayın ardından halk sokağa indi, araçlara ateşe verdi. Çıkan karışıklıkta 13 kişi gözaltına alındı.

ARBEDE ÇIKTI

Nanterre'de dün içinde 3 kişi bulunan ve "dur" ihtarına uymayan bir araca polis ateş açtı, 17 yaşındaki sürücü öldü. Araçta bulunan bir çocuk gözaltına alınırken, diğer çocuk olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olaya tepki gösterenler Nanterre, Suresnes, Mantes-la-Jolie gibi farklı kentlerde sokaklara inerek, çöp bidonlarını ve araçları ateşe verdi.

BELEDİYE BİNASI VE OKULU DA YAKTILAR

İtfaiyeciler yangınlara müdahale ederken kentin farklı mahallelerinde gençler ve polis arasında arbede yaşandı.Belediye binası ve bir okulda da yangın çıkarken toplam 13 kişi gözaltına alındı.

Fransız siyasetçiler olaya tepki gösterirken sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor. Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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Nanterre, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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