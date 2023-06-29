Fransa'da polis 17 yaşındaki sürücüyü öldürdü, protestocular sokağı ateşe verdi

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesinin ardından çıkan olaylarda 150 kişi gözaltına alındı. Öte yandan sosyal medyada yayılan görüntülerde protestocuların sokaklardaki tüm arabaları ateşe verdiği görülüyor.

ORTALIK YANGIN YERİ

Fransa'da polisin 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücüyü öldürmesine tepki gösterenler Nanterre, Lyon, Lille, Toulouse, Viry-Chatillon gibi farklı kentlerde bugün de sokağa indi. Fransız basınındaki habere göre, farklı kentlerde araçlar, çöp bidonları ve kamu eşyaları ateşe verildi. Toulouse, Lille gibi kentlerde Nael'in ölümüne tepki gösterenler polise taş attı.

150 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan polis eylemcilere biber gazıyla müdahale ederken, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 150 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.