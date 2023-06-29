Fransa'da polis 17 yaşındaki sürücüyü öldürdü, protestocular sokağı ateşe verdi - Son Dakika
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Fransa'da polis 17 yaşındaki sürücüyü öldürdü, protestocular sokağı ateşe verdi

29.06.2023 10:56

Fransa'nın Nanterre kentinde polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün ölümüne tepki gösterenler sokaklara döküldü. Olaylar sırasında 150 kişi gözaltına alındı ve protestocuların arabaları ateşe verdiği görüntüler sosyal medyada yayıldı.

Fransa'nın Nanterre kentinde 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirmesinin ardından çıkan olaylarda 150 kişi gözaltına alındı. Öte yandan sosyal medyada yayılan görüntülerde protestocuların sokaklardaki tüm arabaları ateşe verdiği görülüyor.

ORTALIK YANGIN YERİ

Fransa'da polisin 17 yaşındaki Nael M. isimli genç sürücüyü öldürmesine tepki gösterenler Nanterre, Lyon, Lille, Toulouse, Viry-Chatillon gibi farklı kentlerde bugün de sokağa indi. Fransız basınındaki habere göre, farklı kentlerde araçlar, çöp bidonları ve kamu eşyaları ateşe verildi. Toulouse, Lille gibi kentlerde Nael'in ölümüne tepki gösterenler polise taş attı.

Polisin 17 yaşındaki genci öldürdü! Fransa sokaklarından gelen görüntüler endişe verici

150 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan polis eylemcilere biber gazıyla müdahale ederken, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 150 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Polisin 17 yaşındaki genci öldürdü! Fransa sokaklarından gelen görüntüler endişe verici

NE OLMUŞTU?

Polis, 27 Haziran'da Nanterre kentinde içinde 3 kişinin bulunduğu ve "dur" ihtarına uymayan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücüyü öldürmüştü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gence ateş açtığından şüphelenilen polis gözaltına alınmıştı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ateş açan polisin, aracın önünde değil ön sol koltuk hizasında olduğu görülüyor. Görüntülerde, polisin sürücüye doğrulttuğu silahı ateşlemesinin ardından aracın direğe çarptığı değerlendiriliyor.

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