Kuraklık yaşayan Fransa'da 200 din adamı, ilahiler eşliğinde yağmur duasına çıktı - Son Dakika
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Kuraklık yaşayan Fransa'da 200 din adamı, ilahiler eşliğinde yağmur duasına çıktı

09.05.2023 14:25

Fransa'nın Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesine bağlı Draguignan'ın Var şehrinde 200 kadar din adamı, rahibe ve küçük çocuk yağmur duası etti. Kalabalık, Saint-Hermentaire şapeline doğru ilerlerken dini şarkılar eşliğinde ilerledi. Hıristiyanların nadiren yağmur duası yaptığı biliniyor.

Avrupa'da son yıllarda etkili olan kuraklık bu yıl da iyiden iyiye kendini gösterdi. Fransa da kuraklıktan nasibini alan ülkelerden.

KURAKLIK ALARMI HAREKETE GEÇİRDİ

Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesine bağlı Draguignan' belediyelerin dörtte üçünün yüksek düzeyde kuraklık alarmı verdikten sonra Kilise cemaati ve halk yağmur duasına çıktı.

Fransa'daki kuraklık 200 din adamını yollara düşürdü! İlahiler eşliğinde yağmur duası ettiler

NADİREN YAĞMUR DUASI YAPTIKLARI BİLİNİYOR

Fréjus-Toulon piskoposu Mgr Rey de dahil olmak üzere Kilise adamları tarafından denetlenen en az 200 kişi, geçtiğimiz pazar günü saat 16:30 civarında Draguignan'da yürüyüşü başlattı. Kalabalık, Saint-Hermentaire şapeline doğru ilerlerken dini şarkılar eşliğinde dua etti. Hıristiyanların nadiren yağmur duası yaptığı biliniyor.

Fransa'daki kuraklık 200 din adamını yollara düşürdü! İlahiler eşliğinde yağmur duası ettiler
Fransa'daki kuraklık 200 din adamını yollara düşürdü! İlahiler eşliğinde yağmur duası ettiler
YORUMLAR (1)
  • Mehmet Yavuz: chp lilerde katılabilir :) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kuraklık yaşayan Fransa'da 200 din adamı, ilahiler eşliğinde yağmur duasına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuraklık yaşayan Fransa'da 200 din adamı, ilahiler eşliğinde yağmur duasına çıktı - Son Dakika
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