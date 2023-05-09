Kuraklık yaşayan Fransa'da 200 din adamı, ilahiler eşliğinde yağmur duasına çıktı

Avrupa'da son yıllarda etkili olan kuraklık bu yıl da iyiden iyiye kendini gösterdi. Fransa da kuraklıktan nasibini alan ülkelerden.
Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesine bağlı Draguignan' belediyelerin dörtte üçünün yüksek düzeyde kuraklık alarmı verdikten sonra Kilise cemaati ve halk yağmur duasına çıktı.
Fréjus-Toulon piskoposu Mgr Rey de dahil olmak üzere Kilise adamları tarafından denetlenen en az 200 kişi, geçtiğimiz pazar günü saat 16:30 civarında Draguignan'da yürüyüşü başlattı. Kalabalık, Saint-Hermentaire şapeline doğru ilerlerken dini şarkılar eşliğinde dua etti. Hıristiyanların nadiren yağmur duası yaptığı biliniyor.
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