Fransa Dışişleri Bakanı, Ağrı Dağı fotoğrafını kullanıp "Ermenistan geri döndüm" paylaşımı yaptı - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanı, Ağrı Dağı fotoğrafını kullanıp "Ermenistan geri döndüm" paylaşımı yaptı

Son Güncelleme: 03.10.2023 19:46

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Azerbaycan ile yaşanan gerilim sonrasında Ermenistan'a destek ziyaretinde bulundu. Sosyal medya hesabından "Büyük Ermenistan'ın" sembolü olarak bilinen Ağrı Dağı'nı paylaşan Colonna, "Ermenistan'a geri döndüm" ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, sosyal medyada Ağrı Dağı'nın bir fotoğrafını paylaşarak, " Ermenistan'a geri döndüm" dedi.

ERMENİSTAN'A ZİYARETTE BULUNDU

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki anti terör operasyonu sonrası, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bugün Ermenistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

SKANDAL AĞRI DAĞI PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Colonna, Ağrı Dağı'nın bir fotoğrafını paylaştı ve "Ermenistan'a geri döndüm" ifadelerini kullandı. Colonna'nın paylaşımı tepkilere neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

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Son Dakika Dünya Fransa Dışişleri Bakanı, Ağrı Dağı fotoğrafını kullanıp 'Ermenistan geri döndüm' paylaşımı yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa Dışişleri Bakanı, Ağrı Dağı fotoğrafını kullanıp "Ermenistan geri döndüm" paylaşımı yaptı - Son Dakika
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