Fransa Dışişleri Bakanı, Ağrı Dağı fotoğrafını kullanıp "Ermenistan geri döndüm" paylaşımı yaptı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, sosyal medyada Ağrı Dağı'nın bir fotoğrafını paylaşarak, " Ermenistan'a geri döndüm" dedi.
Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki anti terör operasyonu sonrası, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, bugün Ermenistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Colonna, Ağrı Dağı'nın bir fotoğrafını paylaştı ve "Ermenistan'a geri döndüm" ifadelerini kullandı. Colonna'nın paylaşımı tepkilere neden oldu.
Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı. Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.
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