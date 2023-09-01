Fransa, Nijer'deki askeri ve diplomatik varlıklarına zarar verilmesi durumunda karşılık vermeye hazır - Son Dakika

Fransa, Nijer'deki askeri ve diplomatik varlıklarına zarar verilmesi durumunda karşılık vermeye hazır

Fransa, Nijer\'deki askeri ve diplomatik varlıklarına zarar verilmesi durumunda karşılık vermeye hazır
Son Güncelleme: 01.09.2023 13:16

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Nijer'deki Fransız askeri ve diplomatik varlıklarına zarar vermeye yönelik her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduğunu açıkladı.

Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Fransız ordusunun, Nijer'deki Fransız askeri ve diplomatik varlıklarına zarar vermeye yönelik her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduğunu açıkladı.
Fransa Genelkurmay Başkanlığından AA'ya yapılan yazılı açıklamada, Nijer'deki Fransız askerlerinin, bu ülkedeki Fransız askeri varlıklarına ve diplomatik misyonlarına zarar verecek "her türlü yeni gerilime karşılık vermeye hazır olduğu" belirtildi.
Nijer'deki askeri yönetim dün, 25 Ağustos'ta ülkeyi terk etmesi için 48 saat süre verdiği ancak ülkeden ayrılmayan Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Sylvain Itte'nin dokunulmazlığının kaldırıldığını ve sınır dışı edileceğini duyurmuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 28 Ağustos'ta Paris'te 29. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamada, "Darbecilerin baskılarına rağmen Büyükelçimiz, Niamey'de kalacak." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Fransa, Nijer, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Fransa, Nijer'deki askeri ve diplomatik varlıklarına zarar verilmesi durumunda karşılık vermeye hazır - Son Dakika


Son Dakika
16:20 Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu sokakta sözlü tacize uğradı
16:15 Son Dakika: Tam dişimize göre kura! İşte Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi gruplarındaki rakipleri
16:02 Erdoğan adli yıl açılışında konuştu: Belirli davalar için avukat tutma zorunluluğu üzerinde birlikte çalışabiliriz
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Davaların sonuçlanma süresi kısalacak
15:55 Teklif reddedilince gemileri yaktılar! Suudi Arabistan'dan Salah için Liverpool'a çılgın para
15:48 Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan'dan, tutuklu vekil Can Atalay için özgürlük çağrısı
15:47 Kulaklarını yapıştırıcıyla yapıştırmıştı! İşte güzelliği ile bir döneme damga vuran Doğa Bekleriz'in son hali
15:34 Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yargıtay ve Danıştay üyelerinin 12 yıl olan görev süresi sınırı kaldırılmalı
15:07 Kuralar çekildi! İşte Avrupa Ligi'nde grup eşleşmeleri
14:54 Görüntüler Karasu'dan! Şiddetli fırtına sonrası sahil adeta savaş alanına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2023 16:31:21. #1.12#
SON DAKİKA: Fransa, Nijer'deki askeri ve diplomatik varlıklarına zarar verilmesi durumunda karşılık vermeye hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement