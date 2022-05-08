G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar - Son Dakika
Üye Girişi

G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar

08.05.2022 19:31
G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı geldi. G7 ülkeleri, bu yaptırımlar kapsamında Rusya'dan petrol ihracatını kademeli olarak bitirme kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi devam ederken, dünya ülkeleri de Rusya'nın savaşı durdurmasına yönelik yaptırımlarını kademeli olarak artırıyor. Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya'dan gaz alımını kesme düşüncelerinin ardından bu kez de G7 ülkelerinden dikkat çeken bir hamle geldi.

PETROL İHRACATINI TAMAMEN KESECEKLER

G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ihracatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu.

PUTİN RUBLE İLE ÖDEME ŞARTI KOŞMUŞTU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Nisan itibarıyla gaz anlaşması taraflarının ödemelerini ruble ile yapmasını şart koşan kararnameyi imzalamış ve bu koşula uymayanların anlaşmalarının durdurulacağını söylemişti. Almanya, Fransa ve İngiltere bu talebi yerine getirmeyeceklerini açıklamış, diğer AB üyesi ülkeler de bu karara katılmıştı. Ardından geçtiğimiz hafta Rusya ruble ile ödeme yapmayı reddeden Polonya ve Bulgaristan'a doğal gaz akışını durdurdu.

ABD PETROL, GAZ VE KÖMÜR İTHALATINI YASAKLADI

ABD, Ukrayna'nın yaptırımların genişletilmesi çağrısında bulunmasının ardından Rusya'dan petrol, gaz ve kömür ithalatını tamamen yasakladığını duyurdu.

RUSYA, EN BÜYÜK ÜÇÜNCÜ PETROL ÜRETİCİSİ

Rusya, ABD ve Suudi Arabistan'ın ardından dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi. Rusya'nın her gün ihraç ettiği yaklaşık beş milyon varil ham petrolün yarısından fazlası Avrupa'ya gidiyor. Rus ithalatı, toplam İngiltere petrol talebinin yüzde 8'ini oluşturuyor. 2020'de petrol arzının yaklaşık yüzde 3'ünü Rusya'dan karşılayan ABD ise ülkeye daha az bağımlı.

YORUMLAR
500
AB ülkeleri petrol yaptırımı için uzlaşmaya çalışıyor AB ülkeleri petrol yaptırımı için uzlaşmaya çalışıyor Macaristan Başbakanı: 'Rusya'ya petrol ambargosu, Macaristan ekonomisine atılan atom bombasına eş değer' Macaristan Başbakanı: 'Rusya'ya petrol ambargosu, Macaristan ekonomisine atılan atom bombasına eş değer'

Avrupa Birliği, Almanya, Petrol, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar - Son Dakika


Son Dakika
19:31 G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar
19:20 Derbi öncesi gergin anlar! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile taraftarlar arasında tartışma yaşandı
19:18 Duyanlar kulaklarına inanamadı! Kocasının borcuna karşılık tamirciyle cinsel ilişkiye girmiş
19:01 Muhtar, köyünün elektriği kesilince direğe tırmanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
18:52 1. Lig maçları tamamlandı! 9 karşılaşmada birbirinden kritik sonuçlar alındı
14:48 Sinem Kobal'dan karnı burnunda "Anneler Günü" paylaşımı
18:35 TBMM Plan- Bütçe Komisyonu Başkanından asgari ücret açıklaması: Hükümetimiz ücretleri enflasyona ezdirmedi
18:04 Derbide inanılmaz anlar! Skor değişti
18:03 Melih Gökçek'in "Ümit Özdağ eğitilmiş biri" sözlerine Özdağ'dan yanıt geldi: Benim karşıma çakarsan seni perişan ederim
17:56 Trabzonspor taraftarları Yenikapı'da şampiyonluğu kutladı! Birçok sanatçı sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2022 19:37:21. #1.11#
SON DAKİKA: G7 ülkelerinden Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararı! Petrol ihracatını bitirme kararı aldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement