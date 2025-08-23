Dışişleri Bakanlığı\'ndan BM\'nin Gazze kıtlığı raporuna dikkat çeken yorum

Dışişleri Bakanlığı, BM destekli kıtlık raporunun Gazze'deki insani krizi bir kez daha gözler önüne serdiğini belirterek, İsrail'in uyguladığı politikaların savaş suçlarına yol açtığını vurguladı.

"FELAKETİN BOYUTLARINI BİR KEZ DAHA ORTAYA KOYMUŞTUR"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze'de yaşanan kıtlığa ilişkin BM destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) raporu ve BM Genel Sekreteri'nin söz konusu rapora atıfla yaptığı açıklamalar, Netanyahu hükümetinin Gazze'de, Filistinlilere karşı uyguladığı soykırımcı politikaların yol açtığı insani felaketin boyutlarını bir kez daha ortaya koymuştur" denildi.

"FİLİSTİN HALKININ HAKLI MÜCADELESİNE VERDİĞİ DESTEĞİ ÖDÜN VERMEDEN SÜRDÜRECEKTİR"

"İsrail'i cesaretlendiren ve pervasız kılan, bugüne kadar işlediği savaş suçlarının ve uluslararası hukuk ihlallerinin cezasız bırakılmış olmasıdır" denilen açıklamada, "Kalıcı bir ateşkesin sağlanması, sorumluların mahkemelerde hesap vermesinin temin edilmesi ve insani yardım koridorlarının kesintisiz açık tutulması, uluslararası hukukun ve insanlığın en temel yükümlülüklerindendir. Türkiye, Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği desteği ödün vermeden sürdürecektir" ifadelerini kullandı.