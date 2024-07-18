Gazze'deki Emekli Öğretmen Çocuklara Ders Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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Gazze'deki Emekli Öğretmen Çocuklara Ders Vermeye Devam Ediyor

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Gazze Şeridi'nde yaşayan emekli ilkokul öğretmeni Majed, yerinden edilmiş çocuklar için mesleğine geri döndü. Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) tesislerinde çocuklara ders vermeye başlayan Majed, çocukların daha iyi bir yaşamı hak ettiğini belirterek, Gazze'deki çocukları eğitmeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca, emekli ambulans görevlisi Nahid Al-Shawa da İsrail saldırıları sonrasında görevine geri döndüğünü ve ambulans hizmetlerinin zorluklarına rağmen halkına destek olmaya devam ettiğini ifade etti.

18.07.2024 11:46
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Gazze Şeridi'nde yaşayan emekli ilkokul öğretmeni Majed, yerinden edilmiş çocuklar için mesleğine gerdi döndü. Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA) tesislerinde çocuklara ders vermeye başlayan Majed, "Gazze'deki çocuklarımızı eğitmek için çalışmaya devam edeceğim" dedi.

UNRWA'dan yapılan açıklamada, "Majed, şu anda bir sığınakta yerinden edilmiş emekli bir ilkokul öğretmeni. Çocukların gelecekleri için savaşın zorluklarına rağmen öğrenmeye devam etmeye kararlı olduğunu söylüyor" ifadeleri kullanıldı.

Majed, çocukların daha iyi bir yaşamı hak ettiğini belirterek, "Gazze'deki çocuklarımızı eğitmek için çalışmaya devam edeceğim. Onlar daha iyi bir yaşamı ve geleceği hak ediyorlar" dedi.

EMEKLİ AMBULANS GÖREVLİSİ DE MESLEĞİNE DÖNDÜ

Filistin Kızılayı'nda görev yapan ve emekli olan Nahid Al-Shawa, 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarının ardından halkına destek olmak için tekrar görevine döndü. Al-Shawa, yaşadıklarını şu ifadelerle anlattı:

"Kızılay rozetini üniformama taktığımda ve ambulansın üzerinde numarası, işareti ve sireniyle birlikte açıkça görülebilecek şekilde sergilediğimde, işgalcilerin bu araçları görmediğine inanmamı mı bekliyorsunuz? Hayır, bizi görüyorlar ve buna rağmen hala bizi hedef alıp öldürüyorlar. Ambulans ve acil servis hizmetlerinin doğası gereği yaralıları taşımak, doğumlara yardımcı olmak, kalp vakalarıyla ilgilenmek ve kanser acil durumlarını yönetmek gibi görevleri vardır. Tüm bu durumlarla olay yerinden evlere, evlerden hastanelere kadar ilgileniyoruz. Hastanemiz çok kötü durumda. Ambulanslar parçalanıyor ve yakıt yok."

Gazze\'deki Emekli Öğretmen Çocuklara Ders Vermeye Devam Ediyor
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Gazze'deki Emekli Öğretmen Çocuklara Ders Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'deki Emekli Öğretmen Çocuklara Ders Vermeye Devam Ediyor - Son Dakika
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