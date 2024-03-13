İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırısına karşılık vermek bahanesiyle başlattığı ve 31 bini aşkın Filistinliyi katlettiği saldırılar sonrası en acı Ramazan ayını yaşayan Gazzeli çocuklardan, İsrail'e boş tabaklı protesto yapıldı.
Gazze'nin kuzeyinde bulunan eş-Şati Mülteci Kampı'nda toplanan Filistinli çocuklar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun saldırıları ve işgali nedeniyle yaşanan gıda kıtlığını protesto etti.
Saldırıların durdurulmasını talep eden çocuklar "Çocuklar açlık yüzünden ölüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Yeter, yardım edin" yazılı dövizler ve boş tabaklar taşıdı.
İsrail'in bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze'de gıdaya ulaşma sorunu gittikçe artarken 7 Mart'ta ABD'nin insani yardım taşıyan uçaklarının havadan indirdiği kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, yaralananlar olmuştu.
5 aydır Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'in yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı, en son yapılan açıklamaya göre 31 bin 45'e, yaralı sayısı ise 72 bin 654'e yükseldi.
Son Dakika › Dünya › Gazze'deki Filistinli Çocuklar, İsrail Saldırıları ve Gıda Kıtlığını Protesto Etti - Son Dakika
Doğu Kudüs'teki Şuafat mülteci kampında İsrail sınır polisi tarafından vurularak öldürülen 12 yaşındaki Filistinli çocuğa ait haber, hastane yetkilileri ve bir İsrail polis sözcüsü tarafından doğrulandı. Olay, Müslümanların kutsal ayı Ramazan'ın üçüncü gecesinde meydana geldi ve geçmiş yıllarda İsrail-Filistin çatışmasında bir çatışma noktası olmuştu.
Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, İsrail'in yoğun bombardımanına maruz kalan Filistin için yardım çağrısında bulundu. Dernek, Mısır'a yapılacak olan ziyaret ile yardım malzemelerini daha hızlı bir şekilde Gazze'ye ulaştırmak için seferber oldu. Ramazan ayının manevi atmosferi içerisinde Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine daha etkili bir şekilde yardım eli uzatmayı amaçlayan dernek, kampanyaya destek talep ediyor.
ABD'de yayınlanan Washington Examiner dergisi, Türkiye'nin uluslararası politikalarını eleştiren bir makale yayınladı. Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i kınaması ve Hamas'a destek vermesi eleştirildi. Ayrıca, Türkiye'nin diğer dost ülkelere karşı düşmanlık gösterdiği ve Rusya ile olan ilişkilerinden rahatsızlık duyulduğu ifade edildi.
İngiltere, sığınma başvuruları reddedilen kişilere, Ruanda'ya gitmeleri için 3 bin sterline kadar para teklif etmeyi planlıyor. Ülkede halihazırda, sığınma başvuruları reddedilen kişilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri için para aldıkları bir sistem yürürlükte. Yeni uygulama ise ülkelerine dönemeyen kişileri hedefliyor. İngiliz hükümeti ülkeye yasa dışı yollarla gelen sığınmacıların, başvurularının değerlendirileceği sürede Ruanda’da tutulmalarına yönelik başka bir girişimi de bir süredir hayata geçirmeye çalışıyor. Bu girişimin Parlamento’da onaylanması gerekiyor.
Çin'in Hebei eyaletinde bulunan bir lokantada meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybederken, 22 kişi yaralandı. Patlamanın gaz kaçağından kaynaklandığı şüpheleniliyor. Kurtarma ekipleri olay yerine intikal etti.
Pakistan'ın doğusundaki Pencap eyaletinin Multan kentinde bir apartmanın çökmesi sonucu en az 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Kurtarma operasyonu sonucunda 9 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve 2 kişi sağ olarak kurtarıldı. Ölenler arasında aynı aileden 7 kişi bulunuyor.
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