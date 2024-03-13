Gazze\'deki Filistinli Çocuklar, İsrail Saldırıları ve Gıda Kıtlığını Protesto Etti

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İsrail'in 7 Ekim'deki Hamas saldırısına karşılık vermek bahanesiyle başlattığı ve 31 bini aşkın Filistinliyi katlettiği saldırılar sonrası en acı Ramazan ayını yaşayan Gazzeli çocuklardan, İsrail'e boş tabaklı protesto yapıldı.

"ÇOCUKLAR AÇLIKTAN ÖLÜYOR"

Gazze'nin kuzeyinde bulunan eş-Şati Mülteci Kampı'nda toplanan Filistinli çocuklar, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren yoğun saldırıları ve işgali nedeniyle yaşanan gıda kıtlığını protesto etti.

Saldırıların durdurulmasını talep eden çocuklar "Çocuklar açlık yüzünden ölüyor", "Soykırımı durdurun" ve "Yeter, yardım edin" yazılı dövizler ve boş tabaklar taşıdı.

İNSANİ YARDIMDA 5 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

İsrail'in bombardımanı ve ablukası altındaki Gazze'de gıdaya ulaşma sorunu gittikçe artarken 7 Mart'ta ABD'nin insani yardım taşıyan uçaklarının havadan indirdiği kutularının paraşütlerinin açılmaması ve bekleyen Filistinlilerin üzerine düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetmiş, yaralananlar olmuştu.

CAN KAYBI 31 BİNİ AŞTI

5 aydır Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'in yerleşim bölgelerine, hastanelere, mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda can kaybı sayısı, en son yapılan açıklamaya göre 31 bin 45'e, yaralı sayısı ise 72 bin 654'e yükseldi.