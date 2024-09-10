Han Yunus'ta Hava Saldırısı: 40 Ölü - Son Dakika
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Han Yunus'ta Hava Saldırısı: 40 Ölü

Han Yunus\'ta Hava Saldırısı: 40 Ölü

Gazze Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki hava saldırısında en az 40 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail ordusu, saldırının hassas güdümlü mühimmatla yapıldığını ve militanları hedef aldığını savundu. Görgü tanıkları, çadırların bulunduğu alana üç saldırı yapıldığını söylüyor.

10.09.2024 05:21
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Gazze Sağlık Bakanlığı, Han Yunus’taki hava saldırısında en az 40 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, saldırının hassas güdümlü mühimmatla yapıldığını ve militanları hedef aldığını savundu.

Görgü tanıkları, çadırların bulunduğu alana üç saldırı yapıldığını söylüyor.

Evlerini terk etmek zorunda kalan birçok kişinin çadırlarda yaşadığı bölgede saldırı nedeniyle büyük kraterler oluştu.

BBC’ye konuşan Hamas’ın sivil savunma yetkilileri en az 60 kişinin de yaralandığını kaydediyor.

Görgü tanıkları BBC'ye, gece yarısından kısa bir süre sonra saldırının yapıldığını aktardı.

Halid Mahmud isimli bir yardım kuruluşu çalışanı yedi metre derinliğinde üç kraterin oluştuğunu ve “20'den fazla çadırın gömüldüğünü” söyledi.

Ajanslarda yer alan görüntülerde birçok görevli ve sivilin, toprak altında kalanları kurtarmaya çalıştığı görülüyor.

İsrail ordu sözcüsü, Telegram’dan yaptığı açıklamada, "Han Yunus'taki insani yardım bölgesinde gizlenmiş bir komuta ve kontrol kompleksinde faaliyet gösteren Hamas teröristlerine” saldırı yapıldığını savundu.

Sözcü, sivillere zarar verme olasılığını azaltmak için hassas güdümlü silah kullanımı dahil bir dizi önlem alındığını aktardı.

Aynı yetkili, bölgedeki örgütlerin insani altyapıyı sistematik şekilde kullandıkları iddiasını da tekrarladı.

Hamas, bölgede savaşçılarının bulunduğu iddiasını "açık" bir yalan olarak nitelendirdi.

İsrail'in geçen Ekim ayında Gazze’ye girmesi sonrası yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinli Han Yunus'a kaçmak zorunda kaldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı’na göre, o zamandan bu yana Gazze'de 40.900'den fazla kişi öldürüldü.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Han Yunus'ta Hava Saldırısı: 40 Ölü - Son Dakika

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