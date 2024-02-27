Gazze\'deki katliama karşı çıkarak kendini yakan ABD\'li askerin son mesajı ortaya çıktı

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ABD Hava Kuvvetleri'nde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil" dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe verdi. Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük!" diye bağırdı.

ABD MEDYASI SON MESAJLARINI PAYLAŞTI

Daha sonra yaşamını yitirdiği açıklanan Bushnell'in arkadaşlarına attığı son mesajlar ABD medyası tarafından ortaya çıkartıldı. Washington Post'a göre Bushnell ve 25 yaşındaki arkadaşı birkaç gün önce telefonda fedakarlık ve anarşi konularına ilişkin konuştu.

"UMARIM ANLARSIN, SENİ SEVİYORUM"

Bushnell isminin açıklanmadığı arkadaşına kendini yakmadan sadece 12 dakika önce "Umarım anlarsın, seni seviyorum" diye yazdı. Bushnell bir başka mesajında ise "Bu hiç mantıklı değil ama seni özleyeceğimi hissediyorum." dedi. Washington Post ayrıca Bushnell'in dini bir mahallede büyüdüğünü hatta bazı Hristiyan cemaatlerine üye olduğunu da aktardı.

"ÜLKEM SOYKIRIM YAPIYOR OLSAYDI NE YAPARDIM?"

New York Post gazetesi ise hayatını kaybeden askerin sosyal medya paylaşımlarını öne çıkardı. Bushnell'in tam 6 yıl önce yaptığı bir paylaşımda "Birçoğumuz kendimize şu soruyu sormaktan hoşlanırız: 'Kölelik sırasında hayatta olsaydım ne yapardım? Ülkem soykırım yapıyor olsaydı ne yapardım?" ifadelerini kullandığı görüldü.