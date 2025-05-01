Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu - Son Dakika
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Dünya

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail\'in yardımına koştu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'de birçok noktada devam eden yangınları söndürmek amacıyla Netanyahu hükümetine yardım teklifinde bulundu. İsrail tarafından karşılık bulan onay kapsamında, Filistin İtfaiyesi'nden 20 personel ile dört araç alevlerin olduğu bölgeye sevk edildi.

01.05.2025 15:43
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İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangınların 6 noktada devam ettiği bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, 126 itfaiye ekibinin şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

YARDIM ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle İsrail'in uluslararası yardım çağrısına ilişkin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya'dan 8 yangın söndürme uçağının gün içinde ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Ulusal Yahudi Fonu, 13 bini ormanlık alandan oluşan toplamda 20 bin dönüm arazinin yandığını bildirdi.

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

GÖZALTI İDDİASI YALANLANDI

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kundaklama şüphesiyle 18 kişinin gözaltında tutulduğunu öne sürmesinin hemen ardından İsrail polis kaynaklarının basına Netanyahu'nun iddiasının gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgi verdiği kaydedildi. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Mateh Yehuda Bölge Konseyi Başkanı Avishai Cohen, yangının yerleşim yerlerine dönme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

ABBAS'TAN İSRAİL'E YARDIM

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangını söndürmek amacıyla Binyamin Netanyahu hükümetine yardım teklifinde bulundu. İsrail tarafından karşılık bulan onay kapsamında, Filistin İtfaiyesi'nden 20 personel ile dört araç alevlerin olduğu bölgeye sevk edildi.

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

HAMAS'I VE KASSAM TUGAYLARI'NI SUÇLAMIŞTI

Mahmud Abbas, geçtiğimiz hafta İsrail işgalindeki Ramallah'ta yaptığı bir konuşmada, Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarının müsebbibi olarak Hamas Hareketi ve onun silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı işaret etmişti. Abbas, konuşmasının bir bölümünde Hamas'a 'itoğluitler' hakaretinde bulunarak tartışmalara yol açmıştı.

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Son Dakika Dünya Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • mert çelik:
    dunyadakı neredeyse tum ulke baskanları yahudıler tarafından atanmıs sasırmamak lazım 545 15 Yanıtla
  • mustafa çamlıbel:
    aman bana dokunmasın diye şirin görünmeye çalışmış yazık çok yazık 386 15 Yanıtla
  • Alina02:
    tasması sağlam 387 9 Yanıtla
  • Ölüyen Yürüler:
    Mert çelik, türkiye de buna dahil. 213 168 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    yılanın başı Abbas 308 9 Yanıtla
  • Can Gönül:
    hain ... 294 10 Yanıtla
  • Murat denizli:
    o ç 248 12 Yanıtla
  • Mustafa Aytan:
    Mahmut Abbas yazılır o. Evladi diye okunur 239 9 Yanıtla
  • Alperen Babür:
    Hiç şaşırmadım, hepsi aynı yerde yetiştirilmiş, sadece isim aurı ama düşünce hedef aynı… 185 8 Yanıtla
  • Gencay Ozcetin:
    o.e 172 6 Yanıtla
  • ismail:
    ee hain içerde olunca kapı kilit tumaz 159 6 Yanıtla
  • ilyas erduran:
    satlık köpek var 158 4 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    efendisine hizmet veren köpek 156 6 Yanıtla
  • Berat null:
    duruşsuz .ppppzvnk 127 6 Yanıtla
  • Hroeen5910:
    Her ülkenin bir, CHP gibi muhalefeti vardır normal. Abpasda Filindinin CHP si. 71 58 Yanıtla
  • Hakan Şentürk:
    İsrail ajani 122 4 Yanıtla
  • Sefa Satir:
    nasıl hakediyorsan öyle yaşarsın. dünya senin vatandaşların için ayakta ama sen celladına aşıksın. dert koltuk olunca ölenlerin csnı cehenneme mantığı var adam da demek ki 121 3 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Bu şey değilmiydi ya Akp'nin Davetiyle Türkiye Büyük Millet meclisinde Konuşturulup ayakta alkışladığımız adam .. 82 11 Yanıtla
  • enteresan:
    Türkiye'den tarikatlarda yangın icin yardıma gider. bunada şaşırmayın 44 33 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    ha şöyle akıllı olacaksın ABBAS adamın aklını alırlar 10 64 Yanıtla
  • Ayşe aydın:
    bir zamanlar esed vardı şimdi nerde 48 10 Yanıtla
  • Ali Sarı:
    YASER ARAFTTA TAM BİR İSRAİL HAYRANI İDİ ARİEL ŞARON ÖLDÜĞÜNDE ÇOK AĞLAMIŞTI.BUNLARIN TASMASI SAĞLAM KOPMAZ 54 4 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Cın işi gibi ozaman bizim kiler boşuna ugraşıyorlar 49 2 Yanıtla
  • Kadir Küçük:
    Birde bunu getirip mecliste konusturdular zaten o meclise girenlerin çoğu kapısının önünden geçmeyi bile hak etmiyor 47 1 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    bize öğretilen herşey koca bir YALAN 48 0 Yanıtla
  • özgür:
    BİZ BİLİYORDUK BUNUDA BAKALIM DAHA NELER EDECEK ONCA KATLİAMIN ORTASINDA ELİ KANLILARLA TOKALAŞARAK ÇOCUK KATİLLERİYLE ANLAŞARAK AMA MERAK ETMESİN ONUNDA SIRASI GELİR BİRDÜN İKTİDARI ALINIR ELİNDEN 39 2 Yanıtla
  • osman şahin:
    TBMM sinde konuşma yapan ayakta alkışlanan Abas 36 3 Yanıtla
  • Oa343862!:
    Filistini başkanının bile Filistin umurunda değil, Bizim sahte kabadayilarda Filistin için bütün ülkemizi neredeyse feda edecek. Donkisotluk başka bir şey değil. 19 14 Yanıtla
  • ABDULLAH YAYLA:
    ABBAS IN KİMİN ADAMI OLDUĞU BELLİ... OLDU. PROJE ADAMI 27 4 Yanıtla
  • Kirker:
    şerfsiz 24 2 Yanıtla
  • İbrahim:
    Öte tarafta ne it anyahu ile haşrolur artık 25 0 Yanıtla
  • Recep Çakır:
    Alçak işbirlikçi 23 2 Yanıtla
  • Züliş Züliş:
    Recep tayyip erdoğn gibi dimdik ülkesine sahip çıkan hiçbir lider yok müslüman ülkelerin başında allah güç versım erdoğana filistin zaten gazye nasıl sahip çıkama abbas iblisi istese dünyayı yakar 6 15 Yanıtla
  • Tekin Karakoç:
    Siz böyle olduğunuz sürece sadece kendi sıranızı beklemiş oluyorsunuz, çünkü zalimlerin acıması ve vicdanı yok... 16 4 Yanıtla
  • Mehmet Ali Belet:
    KERPİÇ OTURMUŞ TAŞIN HALİNE AĞLIYOR BELKİ DE MAHMUD ABBAS HİÇ FİLİSTİNDE BİLE DEĞİLDİR AMA YARDIM GÖNDERİYOR DEMEKKİ YARDIMA İHTİYACI YOK FİLİSTİNİN 15 1 Yanıtla
  • Al:
    Bunu TBMM 'ye getirip alkışlatanlar, nerede? 13 0 Yanıtla
  • mossi :
    ben şunu sorarım.filistin halkı bunu başkan olarak kabul ediolarmı şuan 13 0 Yanıtla
  • oktay sayar:
    itrail daha çok yanar :) 12 0 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    paranin uşağı seni 11 0 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    O.cocugu midorotor yayınla yeni o.cocugu değil mesela sur olaylarindaki beyanatina bakın ne zamandan beri o.cocugu olduğunu anlarsiniz 9 2 Yanıtla
  • Murat gelmez:
    Mahmut Abbas dediğin adam senin Siyonistlerin köpeği olmuş koşması doğal değil mi adamlar boşuna mı sağa sola madalya sağa sola rozet veriyor günü geldiğinde istediği yardım alabilmek için sen de zaten onlara yardım edeceğini bile isteye söylüyorsun ve onun karşılığında da ödülünü alıp boynuna takıyorsun 10 0 Yanıtla
  • Serhat Dursun:
    Kendi adamlarına yardım göndermiştir. bu mahmutta israil'in adamı. 9 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu - Son Dakika
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