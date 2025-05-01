Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail\'in yardımına koştu

İsrail'de Kudüs ile Tel Aviv arasındaki ormanlık alanda çıkan şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangınların 6 noktada devam ettiği bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, 126 itfaiye ekibinin şiddetli rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeyi sürdürdüğü ifade edildi.

YARDIM ÇAĞRISI KARŞILIK BULDU

Kontrol altına alınamayan yangınlar sebebiyle İsrail'in uluslararası yardım çağrısına ilişkin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İtalya'dan 8 yangın söndürme uçağının gün içinde ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Ulusal Yahudi Fonu, 13 bini ormanlık alandan oluşan toplamda 20 bin dönüm arazinin yandığını bildirdi.

GÖZALTI İDDİASI YALANLANDI

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun kundaklama şüphesiyle 18 kişinin gözaltında tutulduğunu öne sürmesinin hemen ardından İsrail polis kaynaklarının basına Netanyahu'nun iddiasının gerçeği yansıtmadığı yönünde bilgi verdiği kaydedildi. İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan Mateh Yehuda Bölge Konseyi Başkanı Avishai Cohen, yangının yerleşim yerlerine dönme ihtimalinin bulunduğunu söyledi.

ABBAS'TAN İSRAİL'E YARDIM

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yangını söndürmek amacıyla Binyamin Netanyahu hükümetine yardım teklifinde bulundu. İsrail tarafından karşılık bulan onay kapsamında, Filistin İtfaiyesi'nden 20 personel ile dört araç alevlerin olduğu bölgeye sevk edildi.

HAMAS'I VE KASSAM TUGAYLARI'NI SUÇLAMIŞTI

Mahmud Abbas, geçtiğimiz hafta İsrail işgalindeki Ramallah'ta yaptığı bir konuşmada, Gazze'ye yönelik soykırım saldırılarının müsebbibi olarak Hamas Hareketi ve onun silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nı işaret etmişti. Abbas, konuşmasının bir bölümünde Hamas'a 'itoğluitler' hakaretinde bulunarak tartışmalara yol açmıştı.